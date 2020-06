A kölcsönös maszturbálás nem ördögtől való

A közös önkielégítés jó kompromisszum lehet azoknál a pároknál, akik eltérő szexuális étvággyal rendelkeznek, vagy teljesen más időpontokban kívánják meg egymást.

A kölcsönös önkielégítés az, amikor kettő vagy több ember egymás jelenlétében maszturbál. Lehet, hogy egy ágyban teszik ezt, lehet, hogy úgy, hogy a szoba két végén állnak, de úgy is, hogy csak képernyőn keresztül nézik egymást, virtuálisan. Teljesen mindegy, milyen formában teszi ezt bárki, a lényeg, hogy rendszeres gyakorlásával több jó élményt szerezhetünk, mint rosszat. Látványban és stimulálásban is izgató lehet, és van pár tipp, hogyan lehet még izgalmasabbá tenni.

Akkor jó, ha igazán jól érezzük magunkat a bőrünkben

A saját test elfogadása nélkülözhetetlen ehhez, hiszen hogy lássuk egymást, fény biztosan szükséges, és a meztelenség sem árt. Hogy felhőtlenül élvezhessük a szexualitásnak ezt a formáját, fontos felkészíteni magunkat: önálló maszturbálással mindenféle pózban, akár tükörrel szemben, fehérneműben. A célorientált önkielégítés helyett (tehát ne az legyen, hogy minél hamarabb elérjük az orgazmust) inkább lassuljunk le, élvezzük az érintéseket, figyeljük meg, hogyan reagál más-más simogatásra a testünk.

A kölcsönös maszturbálás jó kompromisszum lehet párkapcsolatban is

A párkapcsolatokban gyakori gond, hogy a partnerek eltérő libidóval rendelkeznek és/vagy teljesen eltérő időpontban kívánják a szexet. Lehet, hogy valaki inkább reggel vágyik rá, miközben partnere csak este lenne erre kész, amikor már mindent elintézett és mosogatni sem kell. Emiatt akár hetekre, hónapokra is elmaradhat a szex, ráadásul gyakori lehet a visszautasítás is: az egyik vágyna rá, a másiknak pedig semmi kedve semmihez. Erre a helyzetre tökéletes megoldás lehet a kölcsönös maszturbálás, hiszen egymás mellett, egymást nézve, csókolva is lehet együtt szexuális élményt megélni. Több a semminél, és másnapra garantáltan feltüzelhet, jobban kívánva a szexet.

Akár erotikus masszázsként is csinálhatjuk

A yoni és lingam masszázsok titka a lassú, hosszas izgatás, a finom mozdulatok, a finom illatú olajak. Ezeket is bevethetjük a közös önkielégítéshez és a kézre tett olajjal finoman elhúzhatjuk az izgatást. Fontos, hogy tényleg ne az legyen a cél, mint ami a kamaszfiúk esetében, akik titokban a szobájukban pornót néznek és rettegnek, hogy ki nyit be, ezért gyorsan végeznek az önkielégítéssel, hanem az, hogy megéljünk együtt valami olyasmit, amit talán korábban nem, vagy máshogy tettük. Teljesen más élményt nyújt együtt önkielégíteni így, mint egyedül, és jóval teljesebb, szebb élmény is lehet.

A partner határait vegyük figyelembe!

Semmilyen szex nem jó úgy, ha erőltetjük, ha ráerőszakoljuk a partnerre a saját akaratunkat, és ezt senkinek nem is kell elfogadnia. A partner egy másik ember, más szokásokkal, más élettapasztalattal, ezért is jó, ha őszintén tudunk egymással kommunikálni és közös nevezőre juthatunk a szexben is. Mindehhez bizalom szükséges, és az a tény, hogy el kell tudni fogadni a visszautasítást is, ennek lehetősége minden szexuális élményben benne lehet.

