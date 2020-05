Ezért nem kell semmit hozzáadni a kutyaételekhez

A minőségi kutyatápok jobban értékesülnek a kutyák szervezetében. Manapság az érzékeny kedvenceinknek is bőven tudunk megfelelő ételt biztosítani.

A nyolcvanas évektől kezdve egyre nagyobb figyelem összpontosult a kutyák táplálására, és a „személyre” szabott diétájukra. A különböző életmódot folytató kutyáknak különféle összetételű tápanyagra van szüksége ahhoz, hogy egészségesek maradhassanak. Fontos leszögezni, hogy kutyák életük és a fejlődésük különböző fázisaiban is más-más mennyiségben van szükségük a különböző tápanyagokra.

Az ezredfordulón már azzal is tisztában voltak a szakemberek, hogy más-más diétával javíthatják a kutyák különböző szerveinek a működését, így ellenálló képességét, vagy épp az emésztést is. Ma már a házi koszt mellett rengeteg különféle ipari kutyatáp, sőt a nyersetetés is a gazdik rendelkezésére áll, ha kutyájuk táplálásáról van szó.

Kutyatápok

Az évszázadok során a kutyák emésztése hozzászokott a mindenevő életmódhoz, amit a gazdájuk mellett folytattak. Ettől függetlenül az nem változott, hogy a kutyák fő tápanyagforrása továbbra is a hús, egész pontosan az állati fehérje. A fehérje mellett azonban vannak olyan egyéb, fontos tápanyagok, amelyre az ebeknek szüksége van ahhoz, hogy egészségesek maradhassanak: zsírokra, szénhidrátokra és egyéb ásványi anyagokra. A tápok minősége, melyek elsősorban az alapanyagok minőségétől függ, kulcsfontosságú a kutyák táplálásában.

Allergia

A forgalomban lévő tápok tökéletesen alkalmasak a kutyák 90 százalékának táplálásához. A fennmaradó 10 százalék azonban a tápok valamely összetevőjére, leggyakrabban a gluténre túlérzékenységet mutatnak. Nekik ma már elérhetőek a különféle gluténmentes tápok.

Vannak olyan négylábúak, akik olyan összetevőkre érzékenyek, mint például a csirke, marhahús, kukorica, búza, szója és tejfehérje. A kutyák többsége az állati proteinre allergiás: különösen azokra, amik a marhában és a tejben vannak. A bárány a legkevésbé allergizáló húsféle az európai kutyák számára – míg Ausztráliában éppen, hogy a bárányra allergiás a legtöbb eb. A második leggyakoribb allergén a gabona. A gyártók számukra is kínálnak már megoldást, így például vadhússal is készülnek tápok. Az így készült a gabonamentes kutyaeledel nemcsak nagyszerű ízű, mesterséges ízektől, színezékektől vagy tartósítószerektől mentes, hanem táplálja az érzékeny bőrt, valamint puha, fényes szőrzetet biztosít a kedvenceknek.

Miből lehet tudni, hogy jó minőségű a táp?

Az összetevők között az elsők között a „hús” szó szerepel A kutya szívesen eszi a tápot Szép fényes a szőre Aktív és eleven a viselkedése, jó a kondíciója Nem alakul ki táplálékra visszavezethető allergia Viszonylag kevés, tömör (könnyen összeszedhető) az ürüléke

Boldog kutya

Egy minőségi vagy speciális kutyatáp minden olyan vitamint tartalmaz, amire egy ebnek szüksége lehet az egészséges fejlődéshez és annak fenntartásához. Ezekből a tápokból – mivel jobban értékesülnek – lényegesen kevesebbet kell etetni, mint a gyengébb minőségűekből, és etetésük során semmiféle más kiegészítésre nincsen szükség. Azonban a prémiumtáp sem elegendő önmagában. Ne feledjük, hogy kutyáinknak sok mozgásra is szükségük van.

Kiemelt kép: Getty Images