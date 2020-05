Eltörölték a forgalmi vizsgát egy amerikai államban, közel húszezren jutottak így jogosítványhoz

Georgia példáján felbuzdulva Wisconsinban is bevezetik a gyakorlatot.

A koronavírus-járvány, és az arra reagáló korlátozó intézkedések az autósiskolákat is rendkívül nehéz helyzetbe hozták az utóbbi hónapokban. Általános gyakorlattá vált, hogy a világjárvány idején felfüggesztették az iskolák tevékenységét, így órákat sem lehetett venni, és a forgalmi vizsgákat is határozatlan időre el kellett halasztani világszerte. Ez utóbbi azokat is érzékenyen érinti, akiket már csak egyetlen lépés választ el a jogosítványuk megszerzésétől.

A CNN arról ír, hogy a levegőben lógó problémát egy amerikai államban sikerült orvosolnia a döntéshozóknak, mégpedig egy egészen hajmeresztő megoldással. Georgiában nem vacakoltak és egyszerűen elengedték a forgalmi vizsgákat, így azok, akiknek ez a megmérettetés még hátra lett volna, most szabadon kiválthatják a jogosítványukat. A közlekedési hivatal adatai szerint szerdáig 19483-an jelezték, hogy élnének a lehetőséggel.

Azóta az Egyesült Államok más részein is meglépték az intézkedést, a hét elején Wisconsin államban jelentették be, hogy hétfőtől kezdődően eltörlik a forgalmi vizsgákat. Az államban a bejelentésig 16 ezren vártak arra, hogy sikeres vizsga után jogosítványt igényelhessenek, az új program keretében 10 ezer fő fog mentességet szerezni. Wisconsinban egyébként már 16 évesen lehetőség van a jogosítvány megszerzésére, az intézkedés így őket is érinti.

A döntésnek főleg azok örültek, akiknek a nagy bizonytalanság után hirtelen ölükbe hullott a jogosítvány, de sokan vannak akik veszélyesnek és felelőtlennek tartják, hogy hirtelen tömegek jutnak vezetői engedélyhez anélkül, hogy bizonyították volna, hogy érdemesek rá. Egy georgiai autósoktató már egy petíciót is benyújtott, melyben arra kéri a kormányzót, hogy vonja vissza a vizsgák eltörlését.

Az autósiskolák Magyarországon is rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a korlátozások miatt, szerdán viszont arról számolhatutnk be, hogy vidéken újraindulhat a vezetésoktatás.

