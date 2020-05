„Hiába jönne a tanuló, ha visszafordítja a rendőr. A számlák viszont gond nélkül megérkeznek”

Március közepén határozatlan időre felfüggesztették a gépjárművezetők vizsgáztatását, azóta az oktatók jövedelem nélkül maradtak, de fizetniük kell az adókat és a járulékokat. A taxisokkal ellentétben őket a kata fizetése alól sem mentesítették. Magyarországon több mint 4000 szakember szerepel a szakoktatói névjegyzékben, a jövőjük jelenleg teljesen bizonytalan.

Szó szerint minden tartalékomat feléltem. Egy hónapon át egyetlen órát sem tartottam, bevallom, múlt héten már elszakadt a cérna és elvállaltam néhány óra gyakorló vezetést. Olyanokat, akiknek már van jogosítványuk, illetve egy olyan tanulót, akinek az utolsó percben mondták le a vizsgáját, és nem szeretné elfelejteni az eddig tanultakat

— kezdi történetét Péter, egy Pest megyei járművezető szakoktató. A 40-es éveiben járó, katás adózóként egy elismert autósiskolának bedolgozó férfinél akkor telt be a pohár, amikor felszólító sms-t kapott, hogy fizesse be a telefonszámláját, de már nem volt elég pénz a bankszámláján.

Március legelején már tudtam, hogy nagy baj lesz. Már akkor volt olyan tanulóm, aki önszántából lemondta az óráit a járvány miatt. Március 19-én aztán felfüggesztették a vizsgáztatást, azóta gyakorlatilag nincs bevételem. Ha nincs vizsga, a tanulók nem jönnek vezetni. Ha jönnének, akkor sem tudom vállalni azt a felelősséget, hogy idefelé a buszon megfertőződnek. Vannak egyébként, akik még most is vezetnének, de hiába jönne a tanuló, ha visszafordítja a rendőr. A számlák viszont gond nélkül elérnek. Nagyon vártam, hogy esetleg a taxisok mellett minket is kivesznek a katás adózás alól. Két autó áll a garázsban úgy, hogy egy fillért nem termelnek, de a biztosítást, az adót ki kell fizetni utánuk

— mondja.

Péter szerint az oktatói munka ugyan biztos megélhetést jelent, a legtöbben mégsem tudnak annyi pénzt félretenni, hogy hónapokig kihúzzák bevétel nélkül úgy, hogy közben az adókat és a járulékokat ugyanúgy fizetniük kell.

Erről beszélt megkeresésünkre Huszti László, a Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesületének (SZAKOE) elnöke is, saját tapasztatai szerint az oktatók körülbelül egy hónapos tartalékkal rendelkeznek, és ez mostanra a legtöbb szakembernél elfogyott.

Huszti László szerint a szakoktatók helyzete a többi bajbajutott ágazathoz képest is speciális: a felnőttképzési törvény egyik joghézaga miatt az oktatók dolgozhatnak, de a tanulók nem jelenhetnek meg az órán, mert a veszélyhelyzetre kiadott utasításban a járművezetés óra nem szerepel a kijárási korlátozás alóli kivételek között.

Az oktatótársadalmat megosztja ez a probléma, a legtöbben a járvány komolyabbra fordulása után jogkövető állampolgárként otthon maradtak. Rengeteg telefont, levelet és segélykérést kapok az utóbbi időben, és azt látom, hogy az a kis egy havi tartalék, a minimális háttér mára elkopott. Nagy a riadalom, én pedig nem tudom megnyugtatni őket, mert a felügyeleti szerveink egyelőre semmi konkrétumot nem árultak el.

A SZAKOE többször is megkereste a Miniszterelnökséget, az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, még az operatív törzset is, hogy tisztázzák, mire számíthatnak a közeljövőben. Az illetékesek megkapták a leveleket, azonban egyelőre csak olyan válaszok érkeztek, amelyekben az érintettek türelmét kérik a tárcák. Huszti László úgy látja, a hasonló területen mozgó taxisok jelentősen jobb helyzetben vannak: őket mentesítették a kata megfizetése alól, dolgozhatnak, és még az élelmiszer-kiszállításban is részt vehetnek.

Ez is jól mutatja, hogy míg a taxisokat komolyan veszik, addig a szakoktatók véleménye nem sokat nyom a latban

– mondja az egyesület elnöke, aki szerint azért is bonyolult a helyzet, mert szinte megyénként változik, hogy az autósiskolák miként próbálják átvészelni az ínséges időszakot.

Vannak olyan iskolák, ahol azt tanácsolták az oktatóknak, hogy igyekezzenek leadni az első 10–15 gyakorlati órát. Huszti László szerint ez a szerencsejátékkal határos, hiszen egyelőre senki sem tudja, mikor kezdődik újra a vizsgáztatás, így viszont a tanulók akár komoly pluszköltségekkel is számolhatnak.

A Fejér megyei rendőrkapitány kiadott egy körlevelet, hogy a megyében ne dolgozzanak a szakoktatók, mert a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, illetve a rendőrség ellenőrizni fogja őket. Megértem az óvatosságot, de nagyon örülnék, ha egy kicsit a szakoktatókkal szemben is megértőek lennének a döntéshozók. Nemrég felhívott egy olyan, kelet-magyarországi oktatónő, aki egyedül neveli a két gyerekét Azt mondta, nem tud mit tenni, ki kell mennie dolgozni. Erre jó válasz most nincsen

– teszi hozzá. Huszti László úgy látja, a koronavírus-járvány nemzetközi adatai egyre biztatóbbak, egyre több országban lazítanak a korlátozásokon, reményei szerint ez a tendencia eléri Magyarországot is.

Szerintem az adózás alóli felmentés hajója elment. A megoldás az lenne, ha újraindulna a vizsgáztatás, így az oktatók ismét dolgozhatnának. Ha taníthatunk, megélünk. Az érettségi vizsgákat sem halasztották el, e logika mentén arra számítunk, hogy lassan a gépjármű-szakoktatásban is újraindul az élet.

Orbán: az év végéig felfüggesztik a hiteltörlesztést Gazdasági döntéseket hozott a kormány a koronavírus miatt, ezeket jelentette be a miniszterelnök nehezen elinduló beszédében. A különösen veszélyeztetett ágazatokat segítik, például a járulékok elengedésével, csökkentésével. Maximálták a fogyasztási hitelek THM-jét is.

Kiemelt kép: Czeglédi Zsolt /MTI