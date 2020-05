Azzal dicsekedett, hogy beperelte a főbérlőjét. Csak egy elég ciki dolgot nem árult el

Talán jobb lett volna, ha korábban elárulja ezt a részletet is.

A 22 éves Austin Goodrich büszkén posztolta ki, hogy beperelte a főbérlőjét, mert bérleti díjat követelt tőle, valamint mert figyelte, hogy megkapta-e már a kormányzattól kapott egyszeri, 1200 dolláros segélyt (ezt a koronavírus miatt kapták az amerikaiak). A panasz szerint

a főbérlő tevékenysége miatt „komoly mértékben sértettnek és kiszolgáltatottnak” érzi magát Goodrich.

Ezért azt követelte, hogy a főbérlője

a június 30-ig érvényes szerződés végéig mondjon le a bérleti díjról, amiket még fizetnie kellene, és amiket még nem fizetett ki,

adja vissza a kaucióját,

valamint kiváló bérlői referenciát adjon neki.

A főbérlő nem reagált, így beadta a keresetet, a fiatalnak három ügyvédje is lett – írta a Business Insider.

Az oregoni fiatal férfi azt állította, hogy április közepén a főbérlője feltörte az adóhatósági „ügyfélkapuját”, hogy lekövesse, Goodrich megkapta-e már a kormánytól a levélben kiküldött csekket. Április 15-én, mikor kézhez kapta a férfi a levelet, főbérlője meg is írta neki még aznap üzenetben, hogy tud róla. Az üzenetváltás ki is került a Facebookra és a Twitterre is, amiben a főbérlő elismeri, hogy minden másoknak is belép az ügyfélkapujába, hogy megnézze, megkapták-e a segélyt. Ez persze alapvetően illegális, de elég könnyen be lehet lépni, mert csak a tb-szám, a születési dátum és a cím kell hozzá.

Horrifying text exchange between a landlord and tenant. This landlord’s going to jail (and getting sued): pic.twitter.com/SwHMtFLOn0 — Joshua Browder (@jbrowder1) April 19, 2020

Goodrich a járvány miatt elveszítette a munkáját biztonsági őrként, és el is mondta a főbérlőjének, hogy nem tud fizetni, de nem tudtak más megoldásokban megállapodni.

A fiatal sok elismerő üzenetet kapott a cselekedete után, annak kapitalizmus-, gazdagellenesége miatt, valamint mert a kisembereket, a kiszolgáltatottakat teljesen ellehetetlenítik, főleg ilyen kritikus helyzetekben, mint a mostani, mikor bevételük nincs, de tőlük követelik a pénzt. Az interneten nagyon felkapták Goodrichot, főleg, hogy mögé állt egy olyan cég, a DoNotPay is, amely internetes jogi segítséget nyújt egy applikáción keresztül.

Csakhogy a helyi kgw.com oldal kiderítette, hogy a főbérlő nem más, mint Goodrich nagyanyja, aki egyben a könyvelője is.

Pontosabban a nagyanyjáé az a cég is, amelyik a könyvelését csinálja, ahogy az is, amelyiktől az ingatlant bérli.

Goodrich azzal védekezett, hogy ő és nagyanyja között nincs más kapcsolata a bérlő-főbérlőin kívül, és nem őt, hanem a cégeket vádolja, de végül priváttá tette a Twitter-fiókját.