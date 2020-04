Az IKEA nem is a saját húsgombócának a receptjét tette közzé

Pár napja közzétettek egy receptet, de az sem az igazi.

Talán még emlékeznek, pár napja bejárta a világot a hír, hogy noha most, a koronavírus-járvány miatt nem lehet az IKEA-kban a sokak által kedvelt – vagy imádási szeretett – svéd húsgolyókból enni, de a cég brit részlege, egy „összeszerelési útmutatót” készített, hogyan készíthetjük el otthon. Vagyis illusztrációkkal együtt leírták mind a húsgolyó, mind a mártás receptjét.

Csakhogy mikor ezt mi is megírtuk, szembesültünk az IKEA egy másik húsgolyóreceptjével is, amit ezen a linken (pdf) lehet elérni. Ez is hivatalos, hiszen az IKEA.com egy brosúrájáról van szó.

Úgyhogy megkérdeztük mi is az IKEA-t, ahonnan egyenesen az IKEA Egyesült Királyságtól érkezett választ, ennél is pontosabban az ottani Country Food Managertől, Lorena Louridótól.

Válasza alapján a két, fent említett recept közül egyik sem az, amelyikből a 430 svéd bútoráruház éttermében több mint 1 milliárd darabot adnak el az 1985-ös kifejlesztése óta.

Az IKEA húsgolyók és a mártás receptje a vállalat egyik féltve őrzött titka

– írta Lourido válaszában, majd azzal folytatta:

de természetesen mindenkit arra biztatunk, hogy készítse el otthon saját húsgolyóját, ennek érdekében brit kollégánk elkészítette az »összeszerelési útmutatót«, amely egy alternatívája lehet a sokak által hiányolt ételnek.

Az Egyesült Királyság IKEA-jának Country Food Managere azt is írta, hogy ezzel csak könnyebbé akarták tenni azt „az időszakot, amíg újra nem találkozhatunk”. Velük, valamint BILLY-vel és KLIPPAN-nal.

