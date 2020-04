Videón, ahogy egy nő játszik a tornádó által porig rombolt templom zongoráján

Josh Roe, a chattanoogai WTVC csatorna riportere épp a környéket sújtó természeti katasztrófa következményeit bemutató adást vette fel kollégáival, amikor érdekes hangokat hallottak.

A tornádó által húsvét vasárnap (!) porig lerombolt templomnál forgattak, amiből nem maradt más, mint a romok közepén egy emelvény, és rajta egy zongora. Észrevették, hogy egy nő ül a billentyűk mögött, és csodálatosan játszik.

Mint a CNN cikkéből kiderül, Tracy Lynn Coatsnak hívják a nőt; az Ooltewahban (Tennessee) található East Hamilton középiskola zenetanára. A pedagógus, akinek sok diákja elveszítette otthonát a tornádó miatt, épp apja háza felé kocsikázott, amikor meglátta a tragikus állapotban levő templomot, pontosabban annak maradványait, és a teljesen épnek tűnő hangszert.

Mivel a tornádó óta is folyamatosan esett az eső, nem tudta, milyen hangja lesz a zongorának, megszólal-e egyáltalán. Megszólalt. És a nő a romok közepén zenélni kezdett – a tévéstáb pedig természetesen fel is vette mindezt.

Tonight we heard an amazing sound coming from the destruction of Sunday’s tornadoes. pic.twitter.com/qZ5n7G1SoV

— Josh Roe NC9 (@joshroe) April 16, 2020