Egészségügyi dolgozók lesznek a híres női magazin címlaplányai

A brit Grazia magazin jövő héten megjelenő számával a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) női dolgozói előtt tisztelegnek a szerkesztők. Hírességek helyett ezúttal orvosok, nővérek és gyógyszerészek kerülnek a címlapra, akik munkájukkal kockázatot vállalnak mindenkiért – tette közzé Lynn Enright újságíró a Twitteren, aki egyben megosztotta a március 31-től kapható kiadványok borítóit is.

Next week’s @GraziaUK pays tribute to the NHS workers – the doctors, nurses and paramedics – who are putting themselves at risk to care for all of us. Out Tuesday, 31 March. 📸: Amit Lennon. 💙 pic.twitter.com/bVzKFQSTmB

— Lynn Enright (@lynnenright) March 28, 2020