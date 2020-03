Pataki Zita felelősebb hozzáállást vár Káslertől lombikügyben

Érzelmi hullámvasútra teszik a meddőségi kezelések résztvevőit a folytonosan változó döntések – írta Pataki Zita nyílt levelében Kásler Miklós miniszternek.

A rádiós műsorvezető és az RTL Klub időjárás-bemondója a Nőiváltón publikált levelében azt kéri Káslertől, hogy felelősségteljesebben hozza meg azokat a döntéseket, amelyek alapjaiban befolyásolják a lombikklinikák működését.

Pénteken a 24.hu írta meg, hogy az Emmi-t vezető miniszter a járványügyi veszélyhelyzet ellenére elrendelte a lombikbébi-kezelések folytatását. Az állami meddőségi klinikák éppen Kásler döntése miatt zártak be. Két hete a miniszter arról rendelkezett, hogy a koronavírus-járvány miatt minden olyan halasztható orvosi beavatkozást fel kell függeszteni, ami nem tartozik a sürgősségi ellátás körébe.

Kásler azt most is elismerte, hogy a meddőségi kezelések továbbra sem tartoznak a sürgősségi beavatkozások körébe, de arra hivatkozott, a kormány népesedési céljai miatt a veszélyhelyzet ideje alatt is folytatni kell őket.

Pataki Zita tavaly saját vlogján számolt be arról, sok sikertelen próbálkozás után kilencedik alkalommal is neki vágott a lombikkezelésnek. Ismét sikertelenül.

Számomra már véget ért a gyermekért való küzdelem, jelenleg alapítványi munkánkkal segítjük mindazokat, akik gyermeket szeretnének most, vagy a jövőben!

– írta a műsorvezető, hozzátéve, hogy az érintett családokat nagyon megviseli a hullámvasútérzés, amely a meddőségi kezelések körüli folytonos bizonytalanságok miatt alakul ki bennük.

Először azt mondták, januártól ingyenesek lesznek a gyógyszerek – nem lettek azok. Aztán arról volt szó, hogy megnyílik az új nemzeti lombikközpont. De hogy ezt a szerepet melyik klinika tölti majd be, sokáig homály fedte. Majd legújabban – felelős döntést hozva – leállították az IVF-eljárásokat, melyeket most újraindíttatna. Leállt, mert nem tartozik a sürgősségi eljárások közé, újraindul, mert társadalmi érdek. Leállt, nők, férfiak elfogadták ezt, mert tudatosították, hogy veszélyeztetett az egészségük. Újraindul, aminek persze örülnek, hiszen nem veszítenek időt! Ők elszántan küzdenek, képesek a spórolásra, a szégyenérzet feldolgozására, életmódváltásra, és most arra is képesek, hogy elhiggyék, minden rendben lesz az IVF-központokban, hiszen van elég maszk, kesztyű! Szóval vigyáznak rájuk, nem fognak találkozni sem útközben, sem a váróteremben másokkal, akik megfertőzhetnék őket. Így lesz?

A 24.hu-nak több intézményvezető azt mondta, hogy a klinikákat eddig egyáltalán nem készítették fel a járvány alatti működésre. Ezen kívül a nemzetközi szakmai szervezetek is azt ajánlják, hogy veszélyhelyzetben szüneteltessék a beavatkozásokat. Az állami klinikák a múlt héten a miniszter körlevele után sem nyitott ki, néhány magánklinika azonban jelezte, hogy náluk folyamatosan zajlanak a beavatkozások.