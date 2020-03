Koronavírus: Most kell kontrollálni a pornónézést

Hogyan függ össze a járvány miatt kialakult alapszorongásunk a szexuális életünkkel? Hogyan lehet a pornónézés és önkielégítés káros ebben a krízishelyzetben? Mire kell figyelni a pornóval kapcsolatban, és mikor van az a pont, amikor kontrollra van szükségünk? A szorongás és a szexualitás szoros kapcsolatban állnak egymással, a világjárvány miatt sokan választhatják a pornónézést a szorongás oldására.

A koronavírus-járvány miatt normális, ha pánikolunk, ha szorongunk, ha nehezen alszunk, ha előre tervezünk a napjainkkal, ha aggódunk az idősebb szeretteink miatt. A fő hangsúly most mindenkinél a megváltozott élethelyzeten van, nem pedig máson, viszont bármennyire is nem foglalkozunk most a szexuális életünkkel, tudni kell, hogy hatással van erre is mindaz, ami velünk történik.

A pornó könnyen elérhető, egyszerű módja lehet a szorongás oldására, de káros

A szex függ a lelkiállapotunktól, a párkapcsolatunk helyzete krízishelyzetben pedig függ attól is, hogy az eredeti családunkban milyen kötődést éltünk meg. Azok, akik biztonságosan kötődnek, és mindketten ilyenek, jól fognak tudni együttműködni, a közös cél, amit a járvány hozott magával a mindennapokba, összekovácsolja a kapcsolatukat, a probléma megoldására fognak fókuszálni, ügyelve az érzelmeikre. Azoknál azonban, akiknél eltérő a kötődési stílus, ahol mindketten azt tanulták meg, hogy szeretteikben nem lehet igazán megbízni, komoly gondok is előtérbe kerülhetnek. De akik egyedül vannak, partner nélkül, azok is nehéz élethelyzettel néznek szembe, pláne, ha a világjárvány egzisztenciális válságot is hoz magával.

Ebben az élethelyzetben számolhatunk azzal, hogy az izoláltság miatt káros szokásaink felerősödhetnek.

A szorongás és a szexualitás kapcsolatban vannak egymással, egészen különleges módon, többféleképpen is. Egy 1988-as tanulmány szerint azok, akik kezeletlen szorongással élnek együtt, pánikbetegek, kerülhetik a szexuális érintkezéseket. A partner kerülése, a szex hárítása gyakori a szorongással élőknél. Azok az emberek, akik a COVID-19 járvány miatt szoronganak, vagy akik egyébként is szorongó típusúak, ha tapasztalják magukon a libidó csökkenését, hiányát, akkor nyugodjanak meg, ez ebben a szituációban normális. A szorongás egészen a pánikrohamig is fokozódhat, aki ezt tapasztalja magán, mindenképpen keressen meg egy klinikai szakpszichológust, aki segíthet ettől megszabadulni. A szorongás és a szex a teljesítményszorongásban is megnyilvánul, ez leginkább a férfiakra jellemző: aggódnak azon, hogy megfelelő legyen a merevedésük, hogy kellő ideig bírják, és akkor élvezzen el, amikor szerintük annak eljött az ideje.

A munkahelyi teljesítmény miatti szorongás, az egzisztenciális szorongás, az aggodalom a párkapcsolat miatt mind-mind odáig is vezethetnek, hogy valamilyen szerrel vagy szokással oldjuk fel a stresszt. Ez sokaknál az alkoholt vagy a drogokat jelenti, és vannak, akiknél a maszturbálás és a pornónézés a kiút a való világ gondjaiból. Különösen ez utóbbiból lehet több sok-sok háztartásban, hiszen a pornó könnyen elérhető, és bárki, aki eddig munka után vagy munkaidőben a pornót nézve maszturbálással oldotta a feszültséget, lehetséges, hogy az otthoni környezetben még többször választja majd ezt, hogy levezesse a stresszt. Kétségtelen, hogy a pornóoldalak lehetnek a legnagyobb nyertesei a COVID-19 járványnak, és ezt alátámasztja az a tény is, hogy a Pornhub az olaszoknak ingyen biztosítja a prémium hozzáférést az oldalon.

Az orgazmus oldja a feszültséget, mindegy, hogyan érjük el, maszturbálva vagy partnerrel. A bizonytalanság pedig, ami körbevesz most mindannyiunkat, generálhatja a szexuális vágyat.

Emiatt könnyen rá lehet kapni a pornóra és a maszturbálásra, pláne úgy, ha valaki otthonról dolgozik, esetleg egyedül él vagy külön dolgozószobája van, ahol el tud tűnni pár órára. A gond ezzel az, hogy a pornónézés és az azzal járó maszturbálás egy újabb szorongással végződik, ráadásul a szokás garantálja, hogy elzárkózzon az illető a valós emberi kapcsolatoktól. A koronavírus miatt egyébként is elzárva élünk, ha ezt megerősíti valaki azzal, hogy pornónézéssel tölti a mindennapjait, akkor igen károsan beavatkozik a saját lelki egészségébe. Bárki, aki a pornót és az önkielégítést használja a szorongása, depressziója gyógyítására, csalódni fog, ideiglenesen enyhíti a problémát, de hosszú távon súlyosbítja azt.

Honnan lehet tudni, hogy itt tart valaki, és meg kellene állnia, nemet kell mondania a pornóra?

ha rendszeresen maszturbál a pornót nézve, és máshogyan már nem képes élvezetet megélni

ha a partnerkapcsolatot veszélyezteti, a partnert zavarja

ha nem megfelelő helyen és időben nézi valaki a pornót

ha bűntudatot, szégyenérzetet él meg élvezés után vagy pornónézés közben

A pornónézés és maszturbálás viszonylag ártalmatlannak tűnik, ráadásul sokan nem gondolják, hogy ezzel baj lehet, hisz „mindenki nézi”. A probléma az, hogy ismétlődő viselkedési forma, ami visszatartja az ember érzelmi fejlődését, például azzal, hogy a pillanatnyi gyönyörért lemond valaki a partnerkeresésről, vagy azzal, hogy partnerhelyzetben nem képes úgy működni a szexben, ahogyan fejben vágyik rá. Hogy destruktívan befolyásolja a munkahelyi teljesítőképességet, hiszen ha valaki rászokott, és ideges, ha nem tudja akkor nézni és önkielégíteni, amikor szeretne, máris gond van. A romantikus és baráti kapcsolatokra is ártalmas, hiszen aki szívesebben maszturbál, kevésbé fogja igényelni mások társaságát. Mindez elvezethet az önbizalommal kapcsolatos gondokig, az alacsony önértékelés jellemezheti az élet egyes területeit, a párkapcsolat területét, a partnerkeresését biztosan. Az értéktelenség és a reménytelenség érzése is megjelenhet, mindez pedig egyértelműen hatással van a természetes jellemfejlődésünkre, ez stagnálhat a pornónak köszönhetően. Azoknál, akik a párkapcsolatuk mellett űzik ezt a tevékenységet, a bűntudat mellett a partnerrel való gondok is megjelenhetnek: ő elvonul pornót nézni, a partner pedig rendszeresen kritikát fogalmaz meg, aggódik, dühöng, számon kér. Egy ilyen szituációban sem tudunk úgy fejlődni, ahogyan kellene, de nemcsak mi, hanem a partner sem és a párkapcsolat sem.

A megoldás egyértelműen az, ha kordában tartjuk a pornónézést és csak bizonyos időnként, bizonyos feltételekkel engedjük meg magunknak. Például úgy, ha hetente, kéthetente egyszer 5-6 percig nézzük, másik kézzel maszturbálunk, és megvárjuk, amíg a pénisznek saját magától, a képek láttán lesz legalább félmerev állapotú. Ezzel máris rengeteget tehetünk azért, hogy a szexuális életünket óvjuk, a köztes időben pedig nem ciki erotikus blogokat, novellákat olvasni. A megszokott viselkedéshez való ragaszkodás a legrosszabb, amit most tehetünk, a világjárvány idején fokozottabban van arra szükségünk, hogy megosszuk egymással a félelmeinket, szorongásainkat, hogy érezzük, a szeretteink mellettünk vannak, támogatnak a bajban. Az ember alapvető emberi igénye a gyengédség, a feltétel nélküli szeretet, az ölelések, a törődés. Ezek nélkül krízishelyzetben igen nehezen boldogulhatunk. Aki úgy érzi, hogy szorongását nehezen tudja uralni, javasolt az autogén tréning kipróbálása (ingyen hozzáférhető néhány a Youtube-on), a mozgás (jóga, futás), az egészséges táplálkozás, napi rendszer az időbeosztásban és akár a meditálás is segíthet. Ezek összessége, a barátokkal való kommunikáció és a pornóra való maszturbálás kontrollálása segíthet abban, hogy mentálisan jóllegyünk a világjárvány ideje alatt is.

Kiemelt kép: iStock