Koronavírus: Hogyan bírjuk ki összezárva a párkapcsolatban?

A kialakult krízishelyzet megerősítheti a kapcsolatokat, házasságokat, vagy akár szét is rombolhatja azokat. Együtt, összezárva, bizonytalan ideig egy olyan szituációban, amiben mindenkiben ott van a szorongás, a félelem, a bizonytalanság, nehéz lehet. Úgy is, ha a kapcsolat stabil volt eddig érzelmileg. Hogyan tehetünk azért, hogy megerősítsük otthon a párkapcsolatokat?

A COVID-19 járvány miatt most mindannyian átéljük az érzelmek kuszaságát, a bizonytalanság, az információk (hiánya), az üres polcok a boltokban, a kígyózó sorok a patika előtt mindannyiunkra hatással vannak. Ebben a pillanatban a legfontosabb az, hogy kitaláljuk, hogyan éljük a mindennapokat mostantól. Ez az helyzet változtathat a kapcsolatokon és a házasságokon, mélyítheti, vagy a válás felé is sodorhatja azokat.

A szorongással járó krízishelyzetben az is gondot okozhat, hogy kinek milyen a stresszel szemben a megküzdési stratégiája. Van, aki nem veszi komolyan, viccelődik ezzel, van, aki túlreagálja, van aki igyekszik nyugodtan hozzáállni. Máshogyan reagálhatunk, ez megnyilvánulhat a mindennapi cselekvésekben, tervezésben, vitákban is. Az, hogy együtt kell működni, hogy az eddigi problémák helyett másra kell közösen fókuszálni, megerősítheti a kapcsolatokat, de az, ha az egyik félre hárul minden megoldandó gond, a partnere pedig csak magával foglalkozik, értelemszerűen tönkreteheti a kapcsolatokat.

Amikor a partnerem szólt, hogy most hetekig home office-ban lesz, az első gondolatom az volt, vajon hogyan fogjuk kibírni összezárva. Ezzel a gondolattal pedig nem vagyok egyedül. Jó kis feladat vár ránk, hiszen két nagyon eltérő ember vagyunk: szükségem van pár óra egyedüllétre néha, ebből töltődöm. Emellett a hobbijainkban és a szokásainkban is megnyilvánul a különbözőségünk, és bár eddig inkább az volt a probléma, hogy naptárral egyeztettük a közösen töltött minőségi időt vagy a háztartási munkákat, most egyfolytában, 0-24 együtt leszünk. Összezárva. Ő a munkahelyi stresszt a haverokkal való estékben vezeti le, én zenélek, de ha ezt nem csinálom, akkor többnyire olvasok vagy sorozatokat nézek. A következő hetekben randizni nem tudunk elmenni sehova, nincs finom vacsora egy jó étteremben, sem táncos mulatság, hiszen felelősséggel állunk mindketten a koronavírushoz, egyikünk sem szeretné átadni az idősebb szeretteinknek. A biciklizés talán szóba jöhet, de ehhez szervizbe kellene vinni mindkét biciklit, ez most szinte kizárt. Marad az otthoni közös minőségi idő, ezzel pedig nem vagyunk egyedül.

Mit lehet akkor csinálni együtt?

Hogyan lehet megúszni, hogy egyikünk ne váljon házisárkánnyá? Hogy a frusztrációt, a bizonytalanságot, a szorongást és a pánikot ne egymáson vezessük le veszekedések formájában? Hogy naponta legyünk külön is legalább félórát? Hogyan oldjuk meg azt, hogyha valamelyikünk szeretne legalább 1-2 órát egyedül lenni otthon? Azoknak, akiknek a gyerekek is otthon vannak folyamatosan, még nehezebb a helyzetük, de így is meg lehet oldani azt, hogy naponta legalább félórát áldozzunk a párkapcsolatra, hogy építsük, megerősítsük azt ebben a krízishelyzetben.

Nemcsak a társadalmunkat állítja tehát próba elé a koronavírus, hanem a párkapcsolatokat, házasságokat is. Ahogy Csepeli György szociálpszichológus is nyilatkozott a 24.hu-nak a társadalomról, az különösen igaz a párkapcsolatokra:

Úgy is tekinthetünk erre a helyzetre, hogy egyszerre pusztít és épít, mivel visszarendezheti a helyes értékrendeket, elsősorban a minőségi időt és a bizalmat.

Azokban a párkapcsolatokban, ahol megtört a bizalom valamilyen oknál fogva (hűtlenség, állandó féltékenység), vagy azoknál, akik éppen a válást fontolgatták most különösen nehéz lehet összezárva együtt. A krízis anyagi válságot is hozott sok háztartásban, sokan pedig az anyagi biztonság miatt maradhatnak a párkapcsolatban, ami nem feltétlenül egészséges helyzet. Azokban a kapcsolatokban, házasságokban, ahol gondok vannak évek óta, de homokba dugják a fejüket, most előtérbe kerülhetnek a problémák, ráadásul az otthoni munka is sajátos szabályokat igényel ahhoz, hogy hatékony is legyen, mindezt tetézi, ha a gyerekek is ott ugrálnak, szaladgálnak a háttérben. Hogyan lehet tehát elérni, hogy a mindennapok a járvány ideje alatt jó hangulatban teljenek otthon?

Tudatosan, szervezéssel. Randik helyett apró meglepetésekkel, kedveskedésekkel, odafigyeléssel közeledjünk a másikhoz.

Íme néhány ötlet a következő két hétre, amiket cetlikre írva érdemes beletenni egy befőttesüvegbe, majd minden nap húzzunk ki felváltva egyet és teljesítsük a következő 24 órában vagy pár napban:

egy nap, amikor csak neked van igazad, mindenre azt kell mondanom, hogy igen, így van, még akkor is, ha belül egy óriási nemet érzek

reggeli az ágyban – különleges kérésként írjuk oda, mi legyen a reggeli (olyasmi legyen, amit a partner el tud készíteni, ne szívassuk egymást, hanem kedveskedjünk)

teljes, egész estés beszélgetés, mélyinterjú rólam (szokások, érzések, meglátások, álmok),

szabad óhaj, ez lehet bármi, ami nem ütközik törvénybe, nem bánt senkit sem és nem szexuális, de nem is anyagi kérés

félóra teljes testmasszázs olajjal

kézzel írt szerelmes levél, ami tartalmazza azt, milyennek láttál engem, amikor először megpillantottál, hogyan élted meg azt, ahogyan megismerkedtünk (ezt természetesen ne adjuk postára, hanem csak tegyük borítékba, majd pedig a partner párnájára este vagy reggel)

teljes rendrakás a hálószobában, ágynemű csere, gyertyafény biztosítása, továbbá kicsi csokoládék vagy kekszek bekészítése a párnára

egy teljes óra szabadulás az önkéntes karantén alól (addig a másik vigyáz a gyerekekre, intézi az ételt, átveszi a feladatokat, amiket kell)

egy egész este a távirányító uralása, a hangerőszabályozó is ide tartozik, akiknél nincs tévé, akkor a netflix-torrent vonalon teljes, 100 % felügyelet és filmek, sorozatok választásának joga

15 dolog, amit szeretsz bennem

a következő egy órában ezt szeretném csinálni (bármit írhatunk erre, amire tényleg vágyunk és megvalósítható otthon)

lábmasszázs 30 percig és vodkaszóda, gintonic, whisky szervírozása

csókolózás elalvás előtt legalább 15 percig

közös fürdés habfürdőben

egy teljes napra 100 % jogosultság az otthoni frizura és outfit kiválasztására (szakállra, bajuszra is vonatkozhat, fehérnemű, zokni is legyen benne)

A listát úgy érdemes és okos összeállítani, hogyha a kívánságok, amiket egymástól kérünk, beleférnek a gyerekek mellett is az időbe, ha az önkéntes karanténban is meg tudjuk csinálni helyileg. Azaz ne legyen több egy óránál, otthon is meg lehessen csinálni és ne legyen anyagi jellegű. A szexuális kéréseket sem jó ezekre a cetlikre írni, ezek a kívánságok megalapozzák a hangulatot és egy kicsit egymással is foglalkozhatunk a rengeteg tennivaló mellett.

Együtt is, külön is

A külön töltött időt is szervezzük meg, a futás például jó az immunrendszer erősítésére, naponta félóra futás egyedül hasznos lehet, de a meditáció, jógázás egy külön szobában szintén bölcs döntés. A közös estéket a gyerekekkel, szülőkkel társasjátékozással, legózással, kártyázással is tölthetjük, ajánlott egy rendszert kialakítani, és hetente egy este kötelezően teljen ezzel, kizárva a laptopokat, telefonokat és a Facebookot is. Fontos, hogy a krízishelyzetben is megszervezzük a mindennapokat, hiszen az, akire több feladat hárul a közös életből könnyen kiéghet, javasolt az a rendszer, hogy aki kevesebbet főz, ő főzzön hétvégenként, a takarítást pedig minden nap osszuk le egymás közt (reggel mosogat valaki, este a másik mosogat, és így tovább). Ne felejtsünk el kérni egymástól, a parancsolgatás és elvárások helyett egyszerűen csak szépen kérjük meg a partnerünket, vigye ki a szemetet vagy tegye el a megszáradt ruhákat.

Az együtt töltött minőségi idő segíthet ebben a helyzetben, ha a lehetőségeket nézzük a krízisben, akkor láthatjuk, hogy lelassulhatunk, befelé fordulhatunk, foglalkozhatunk a szeretteinkkel érdemben ebben a következő pár hétben. Bárki, aki úgy érzi, hogy a hírek láttán szorongás tör rá, pánikol, ha nehezen néz szembe a tényekkel, kérjen segítséget online, több pszichológus és coach is segít ingyen, különböző Facebook-csoportokban, élő videókban, érdemes ezeket is megkeresni és élni vele.

Kiemelt kép: MTI/EPA/ANSA/Massimo Percossi