Véráradat: félmillió liter vér ömlött ki az utcára egy argentin mészárszékből

A közelben élő emberek egy nagy robbanást hallottak, majd azt látták, hogy véráradat vonul végig az utcán.

Nagyjából 500 millió liter vér ömlött az utcára hétfőn a Buenos Aires közelében található Morón város egyik utcájára, miután felrobbant egy mészárszék vértartálya – jelentette a helyi sajtó. A beszámolók szerint a tartályból helyi idő szerint délután 3 órakor ömlött ki az ott tárolt vér.

A közelben élők egy robbanásról számoltak be, és amikor kinéztek az utcára, már csak azt látták, hogy véráradat borít be mindent. Az eredményről videó is készült.

A vért végül a tűzoltóság takarította el, de az ott lakó emberek elmondása szerint elviselhetetlen bűz maradt utána. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a tartály mitől robbant fel.

A beszámolók szerint a környéken élő emberek már régóta panaszkodnak a mészárszékre, az onnan áradó bűz, a kosz, a nagy forgalom és a macskanagyságú patkányok miatt, és többször is próbálkoztak bezáratásával, eddig sikertelenül.

Kiemelt kép: Facebook/ANDigitalOk