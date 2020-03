Tévhit, hogy a szex akkor az igazi, ha behatolás közben történik meg az orgazmus

A női orgazmus ma már kevésbé tabutéma mint amilyen tíz évvel ezelőtt volt, mégis sok a tévhit ezzel kapcsolatban. Az egyik ilyen, hogy a szex akkor lehet teljes, ha behatolás közben van a nőnek orgazmusa. Ebben a témában érkezett hozzánk segítségkérő levél, és természetesen szexuálterapeuta szakértő válaszol erre a levélre is. Ha neked is van gondod a szexben, ha te sem tudod megélni nőként a tetőpontot, ha csak a csiklón keresztül tudsz élvezni, ha szex közben gondod van azzal, hogy odafigyelj arra, ami történik, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

23 éves nő vagyok, 14 éves voltam, amikor elvesztettem a szüzességemet. Kilenc éve élek aktív szexuális életet, de még nem sikerült egyszer sem elélveznem aktus közben. Sokan mondták, hogy nem volt megfelelő partnerem, de szerintem ez nem így van, mert elég sok férfival volt már viszonyom, párkapcsolat és egyéjszakás kaland egyaránt. Őszintén szólva, nem tudom, hogyan csináljam, milyen póz lenne a legjobb számomra. Azt hiszem, azzal is baj lehet, hogy nem tudok koncentrálni eléggé. Nem szeretnék életem végéig úgy élni a párkapcsolatban, úgy ragaszkodni valakihez, hogy a gondolataim mélyén az van, hogy képtelen vagyok elélvezni. Eddig csak orálisan sikerült elélveznem, meg persze amikor magamnak csinálom. A nőgyógyászt is megkérdeztem, azt mondta, ez természetes, vannak nők akik nem bírnak elélvezni partnerrel, behatolás közben. Én nem szeretnék hinni ebben, szeretnék teljes szexuális életet élni.

Az olvasói levelet Ágnes álnevű küldte, a női orgazmus a téma, ami nem készen kapott, és amit minden korosztályban lehet fejleszteni, újratanulni.

Mit lehet tenni?

A hüvelyinek titulált orgazmust meg lehet tanulni, a nők teste másmilyen, nem annyira látványos az élvezés és nem is mindig következik be. A szexuális élet ettől még lehet teljes és jó minőségű, nem szükséges hozzá a behatolással járó orgazmus. Aki szeretné, megtanulhatja, ennek a módszere az, hogy a testet át kell szoktatni, és a csiklón keresztül megélt orgazmuson keresztül kell gyakorolni a hüvelyi úton történő orgazmusra. Ezt azonban egyedül nehéz lehet megtanulni, szexuálterápián a partnerrel könnyebben, hatékonyabban el lehet sajátítani. De nem feltétlenül szükséges. Ahogyan olvasónknak a nőgyógyász is elmondta, nem minden nő képes bármilyen orgazmust megélni partnerrel, vannak, akiknek az orális szexen keresztül megélt orgazmus sem megy, és sokan vannak, akik nem is maszturbálnak. Olvasónknak feltehetően jó az orgazmuskészsége, ha mindezt megélte, és képes partnerrel bármilyen tetőpontot megélni.

Tévhit, hogy a szex akkor az igazi, ha behatolás közben történik meg az orgazmus, és még nagyobb tévhit, hogy akkor az igazi, ha ebben a formában a férfi és a nő egyszerre élveznek el.

Érdemes filmeket, dokumentumfilmeket nézni a témában, például a francia Le clitoris címűt vagy a Shortbust (ez utóbbit a nagyon nyitott olvasóknak ajánlott megnézni), illetve a női orgazmus témájában könyvek is segíthetnek, ilyen például a Vaginamonológok vagy Bettsy Dodson Orgazmus két személyre című könyve.

Bár bizarr végignézni egy nő orgazmusát egy dokufilmben, de nagyon fontos Gwyneth Paltrow csapata készített egy sorozatot, amelynek egyik része az élvezetről, pontosabban a női orgazmusról szól. Arról, hogy az élvezet a miénk, illetve a miénk is. Mindenkié.

Tévesen hisszük azt, hogy a szexnek az orgazmusról kellene szólnia, anélkül is rendkívül jó tud lenni, nem kell forgatókönyvszerűen teljesülnie. Ha csiklón keresztül éli meg olvasónk az orgazmust, akkor a szexben olyan pózokat válasszon, ami ingerli a csiklót is, ilyen a misszionárius póz például. A rengeteg előjáték sokat segíthet, ne a behatoláson legyen a hangsúly, hanem az előjátékon, és amikor olvasónk úgy érzi, hogy közeledik a tetőponthoz, legyen bent a hüvelyben a pénisz is. Ehhez bátran izgathatja magát a csiklón keresztül partnerhelyzetben is, vagy megtaníthatja a partnernek, hogyan simogassa a csiklót úgy, hogy az mindkét félnek kényelmes legyen.

Összességében tehát nem baj, ha egy nő nem képes behatolás közben megélni az orgazmust (amit a pornófilmekben látni az nem a valóság hanem a rendező fantáziája), az inkább baj, ha minden egyes szexhez azzal az elvárással áll hozzá, hogy muszáj elélveznie. Azt a kérdést sem árt feltenni, hogy mit jelent olvasónk számára a szex, mit él meg közben lelkileg, miért fontos. Az érzelmi, lelki ráhangolódás a partnerre szeretkezés közben ugyanolyan élményt adhat, mint maga az orgazmus, sóhajokkal, kisebb nyögésekkel társulhat ez az érzés, és a lelki kielégülést is érezhetjük közben.

