Bár bizarr végignézni egy nő orgazmusát egy dokufilmben, de nagyon fontos

A végtelenségig lehet nevetni Gwyneth Paltrow-n és a Goopon, meg az ott forgalmazott ide-oda dugdosható tojásokon és vaginagőzölő gépeken vagy vámpírriasztó spray-ken. De közben fontos arról is beszélni, amit a Netflixre gyártott The goop lab with Gwyneth Paltrow című dokusorozat harmadik része mutat be: az élvezetről, pontosabban a női orgazmusról. Arról, hogy az élvezet a miénk, illetve a miénk is. Mindenkié.

Gwyneth Paltrow sorozatának a Pleasure is Ours (szó szerinti fordításban Miénk az élvezet, a Netflix a Részünkről az öröm címet adta neki) epizódjában konkrétan végignézhetjük egy nő maszturbálását, és azt, ahogy eljut az orgazmusig. A jelenet nem megrendezett, nem olyan, mintha egy hollywoodi játékfilmet néznénk, de nem is olyan, mint egy pornó. Ellenben valóságos. Érzéki, de közben megmarad dokumentumfilmnek. Először talán kényelmetlen nézni, de valahogy mégsem érzed úgy, mintha kukkolnál, vagy mintha egy pornót néznél. Az egész végén pedig rájössz, mennyire fontos ez az egész.

Mert ez a rész bemutat egy olyan dolgot, amiről kevesen beszélnek, amit sokan talán nem is ismernek: a női orgazmust. És szól arról is, hogy a nők mennyire ismerik, vagy inkább nem ismerik a saját testüket, hogy mennyire fontos lenne megismerniük azt, tisztában lenni saját magukkal. Azzal, hogy mit szeretnének, mit élveznek, és hogy miként kommunikálják ezt a partnerük felé.

Minden, amit eddig a női orgazmusról tudtál, hazugság A női orgazmus nem legenda, és már azt is tudjuk, hogy hüvelyi orgazmus nem létezik, minden orgazmus klitorális.

Csak a pornóban látunk meztelen embereket

A most 90 éves Betty Dodson szexoktató évtizedek óta tart workshopokat nőknek, ahol megtanítja őket maszturbálni. 1965-ös válása után kezdett el foglalkozni a szexualitással, először egy kiállítása volt a témában, majd a művészetet otthagyta, hogy inkább nőknek tartson szexoktatást. Méghozzá csoportos szexoktatást, ahol egyszerre több nőnek is megmutatja, miként fedezzék fel saját testüket. Szerinte ugyanis a nők nagy része egyáltalán nincs tisztában a saját testével.

A workshopokon mindenki meztelen, az összes résztvevő, beleértve Dodsont is, aki először szó szerint tükröt állít mindenki elé, hogy vizsgálja meg saját magát, majd megtanítja az úgynevezett rock and roll-technikát, amit ő maga fejlesztett ki, ehhez pedig segítségül ad egy orvosi fémből készült saját tervezésű dildót is. Igen, tényleg úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor közel egy tucat nő egymás mellett maszturbál – pontosabban tanul maszturbálni – egy szobában tök pucéran, ami nyilván elképesztően bizarr nemcsak első, de második blikkre is. Még Paltrow-nak is, aki azt mondta:

A szégyenkezés annyira beépült a szexualitásunkba, hogy szinte nem is tudok szégyentelenebb dolgot elképzelni, mint pucéran ülni egy szobában más nőkkel.

Ez azonban Dodson szerint egy pillanat alatt elmúlik. Ahogy fogalmaz, neki is vannak napjai, amikor úgy érzi, lóg a bőre, ami csupa szeplő és folt, ezt pedig akármeddig folytathatná, de minek panaszkodjon egy kis ránc miatt, ameddig tud beszélni, járni, amíg lát és van orgazmusa.

Dodson oktatótársa, Carlin Ross azt mondja, minden alkalommal szinte ugyanazokat a mondatokat hallják a workshopon résztvevő nőktől, miszerint „piszkosak odalent”. Szerinte ez amiatt alakult ki, mert a nemi szerveket és a szexet mindig szégyenkezés vette körül. Ahhoz pedig, hogy a nők nehezen fogadják el a testüket és nemi szervüket, az is nagyban hozzájárul, hogy szexet és meztelen testeket általában csak pornófilmekben látunk. Ezekben azonban – ahogy a kifutókon és a magazinok címlapjain is többnyire „tökéletes nők” szerepelnek – a legtöbbször plasztikázott szeméremajkú nőket láthatunk. Ross szerint a legtöbb nőnek lóg, asszimetrikus vagy sötétebb a szeméremajka, ám mivel azt látják a filmekben, hogy a benne szereplő nőknek halvány rózsaszín, hibátlannak tűnő nemi szerve van, úgy érzik, velük nem stimmel valami.

Egy 2017-es felmérés szerint 2015-ről 2016-ra negyven százalékkal több szeméremajak-plasztikát végeztek el az USA-ban plasztikai sebészek – összesen több mint tizenkétezret.

Felnőtt nő létemre azt hittem, nemileg deformált vagyok, mert hosszú a szeméremajkam. Nem éreztem normálisnak

– mondja Dodson, aki ezután hozzáteszi, óriási felfedezés volt számára, amikor megtudta, egyáltalán nincs egyedül, hogy rengeteg nő néz ki hasonlóan, és ennek köszönhetően a szexuális élete is javult, mert többé nem szégyenkezett. Márpedig Dodson szerinta szégyen az élvezet gyilkosa.

Szerinte meg kell mutatni a sokféleséget, mert úgy gondolja, ha csak egy dolgot ismerünk, az lesz a mérvadó. „Mindig azt hisszük, valami nem stimmel, nálunk viszont felfedezik a nők, hogy a vulvájuk tökéletes, és mindenkié más” – teszi hozzá, Paltrow pedig kiegészíti azzal, hogy itt az ideje változtatni azon a kultúránkban gyökerező idegenkedésben, ami a saját nemi szerveinkkel szemben van bennünk. Dodson viszont nemcsak megmutatja és normalizálja a sokféleséget, de meg is tanítja a nőket, miként nyúljanak magukhoz, hogyan ismerjék meg a saját testüket.

A világon sehol sem ösztönzik a lányokat arra, hogy felfedezzék saját magukat és a nemiségüket. Csak a szépségről, a szüzesség mítoszáról esik szó, arról, hogy ki számít ribancnak, mintha nem létezne más

– mondja Ross, aki ezek után egy egész stáb előtt mutatja be saját magán Dodson rock and roll-technikáját, hogy miként kell kombinálni a behatolást és a csikló ingerlését, a levegővételt és a mozgást.

Hogy ezt a jelenetet miként forgatták, arról a sorozat producere, Shauna Minoprio beszélt a Vulture-nek.

Az volt a célunk, hogy mindezt úgy mutassuk meg a nőknek, hogy azt ne érezzék izgatónak, kizsákmányolónak, nagyon orvosinak, de giccsesnek sem, hanem inkább erőteljesnek.

A forgatásra egy kizárólag nőkből álló stábot állítottak össze, a jelenetet pedig Dodson lakásán vették fel. Ross elmondta, természetesen izgult a forgatás előtt, úgy készült, mint egy randira. És még mielőtt valaki megijedne, hogy itt nagyon közelről láthat nagyon konkrét dolgokat, az nyugodjon meg, mert bár Carlin Ross tényleg magához nyúlt, és azt tényleg lefilmezték, majd bemutatták, semmi olyan dolgot nem mutatnak közben, ami bárkit is felzaklatna. Yamit Shimonovitz operatőr szinte végig Ross arcát mutatja, az arra kiülő érzelmeket, amik szerinte sokkal fontosabbak és szuggesztívebbek, mintha konkrétan azt mutatta volna meg, hogy Ross mit csinál.

Ross sokáig el sem hitte, hogy a jelenetet tényleg bevágják a filmbe. Elmondása szerint nagyon sokszor szerepeltek már Dodsonnal a tévében, a felvett jeleneteket pedig mindig megvágták. Már várta az e-mailt, amiben közlik vele, hogy végül nem mutatják be azt, ahogy maszturbál, ám a Netflix máshogy döntött. És bár az eredetileg leadott jelenetet rövidebbre vágták, végül bemutatták teljes valójában, milyen az, amikor egy nő átéli az orgazmust.

Most pedig milliók tanulhatnak belőle, leginkább azt, hogy az égvilágon semmi szégyellnivaló nincs ebben, ahogy a saját testükben sem.

