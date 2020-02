A kelleténél kétszer nagyobb a kutya – túlzottan szereti a chipset

Diétáznia kell a falánk ebnek.

Skylar szeme tehet mindenről. A négyéves Jack Russel-terrier kölyökkutya szemei miatt sem a befogadó gazdája, sem a szomszédok nem tudták tőle visszautasítani a falatokat. Így viszont már kétszer akkora, mint kéne.

11,5 kiló, míg fajtársai általában 5,5 kilót nyomnak.

A kutya minden megeszik, különösen odavan a kolbászért, a sonkáért, a savanyított hagymáért, a sajtért, de még ezeknél is jobban a sajtos Dorritos tortillachipsért. Egy ültében egy harmad zacskót is megevett belőle, és ez hetente többször is előfordult – írta a LadBible.

A gazdájának, az 59 éves Mandy Hannigannek fel sem tűnt, mennyit nassol a kutyája. Ráadásul Skylar ki is kutatta magának az ételt, az eldugott karácsonyi ajándékokat is megtalálta, és abból felfalta a csomag Ferrero Rochert.

A falánksága, illetve a körülötte levők engedékenysége miatt ugyanakkor légzési nehézségei lettek, már a kanapéra sem tudott felugrani, ezek miatt pedig a chipset – állatorvosi javaslatra – répára kell cserélni. Na, meg többet kell Skylarral sétálni menni, napi egy-két órát, pedig azt nagyon utál. Ezt egy speciálisan háziállatok fittségéért létrejövő program résztvevőjeként teheti meg a kutya. A PDSA nevű szervezet Pet Fit Clubja hat hónapon át tart, diéta és testmozgás is része.

Kiemelt kép: PDSA.org.uk