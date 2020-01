Felismerhetetlenre torzult a színész feje a drogtól

Shaun Weisst épp betörés közben kapták el, metamfetamin hatása alatt volt.

Január 26-án kora reggel rendőröket hívtak a kaliforniai Marysville egyik házához, miután a tulajdonos észlelte, hogy illetéktelen személy tartózkodik a garázsukban. A 7 órakor kiérkező zsaruk letartóztatták a behatolót, aki a garázsban tárolt autóban ült, miután betörte annak szélvédőjét.

Az előállított férfiról kiderült, hogy nem más mint Shaun Weiss színész.

Weiss Amerikában leginkább a Kerge kacsák (The Mighty Ducks) című hokis filmből ismert, de – többek között – feltűnt a Nehézfiúk (Heavyweights) vígjátékban és a Különcök és stréberek (Freaks and Geeks) sorozatban is.

2018-ban már posztolt arról a Facebookra (időközben eltűnt az a bejegyzés), hogy drogfüggősége miatt épp rehabon van, és köszöni a sok támogatást és szurkolást a rajongóktól.

A rendőrség közleményéből kiderül, hogy a színész a vasárnapi letartóztatásakor metamfetamin hatása alatt állt. A Yuba megyei börtönbe szállított férfit a droghasználat mellett betörés miatt is felelősségre vonják.

Shaun Weissről ez a (jobb oldali) fotó készült letartóztatásakor. A függőség hatását talán még jobban mutatja, ha elmondjuk, hogy a színész 1978-ban született, tehát mindössze 41 éves.