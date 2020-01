Ingyen sört kapnak Milwaukee-ban azok, akik fél órára hajlandók megválni a telefonjaiktól

Speciális, sötét dobozokban dobta piacra sörét az észak-amerikai Miller. A fekete dobozokat ingyen kapják meg azok, akik fél órára sötétbe vonulni, vagyis lemondani a világító képernyőjű okostelefonjaikról – írja a Milwaukee Journal Sentinel.

Az akcióban résztvevő milwaukeei bárok asztalaira QR-kódokat helyeztek ki. Akik beszkennelik a kódot, majd fél órára leadják a telefonjukat a pultban, kapnak ajándékba egy sötét dobozos sört. A Millernél azt remélik, az akció hatására kicsit újra olyan lesz a sörözés, mint az okostelefonok előtt.

Jobb néhány barát, mint néhány ezer követő – szól az akció szlogenje.

A few friends are better than a few thousand followers. We’re going dark on social media. See you IRL. #ItsMillerTime pic.twitter.com/8gxFGYwlJM

— Miller Lite (@MillerLite) 2019. október 22.