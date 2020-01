Így néztek ki szilveszterkor Gáspár Győző lányai

Evelin például smink nélkül bulizott.

A Gáspár család már évek óta Törökországban tölti az év végi ünnepeket, így ismét Belekből jelentkeztek be. Gáspár Evelin a szilveszteri buliról is több fotót osztott meg. Olyat is, amin ketten szerepelnek a húgával, Virággal. Míg az idén nagykorúvá váló Virág talpig sminkben, addig Evelin teljesen natúran lépett át 2020-ba.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🛸G⚡️E🛸 (@evelingaspar) által megosztott bejegyzés, Dec 31., 2019, időpont: 9:03 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@evelingaspar