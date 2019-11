Gáspár Evelin elmondta, mi a hivatalos végzettsége

Ez érdekli legjobban az internetezőket vele kapcsolatban.

A LifeTV-n futó Szulák Andrea-műsor vendége volt Gáspár Evelin, akinek kapcsán arról beszélgettek a meghívott vendégek, mi az a dolog, amire legtöbben kerestek rá a Google-ban a celebbel kapcsolatban.

Több lehetőség is ott volt a válaszok között, mégis az érdekelte legjobban az internetezőket, hogy mi a Gáspár-lány hivatalos végzettsége. Most el is mondta:

Tavaly diplomáztam az IBS-en, pénzügy-menedzsmenten, közgazdász a végzettségem, két felsőfokú nyelvvizsgám van. Úgyhogy igen, közgazdász vagyok, de celeb életet folytatok

– mondta.

Kiemelt kép: YouTube.com/LifeTV