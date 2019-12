Taperolják és zaklatják a turisták a floridai Disneylandben mesefiguraként dolgozó embereket

A legfontosabb, hogy mindenki biztonságban érezze magát munka közben, ezért arra biztatjuk a nálunk dolgozókat, hogy minden hasonló esetről számoljanak be nekünk.

Ezt Andrea Finger, a Disney szóvivője mondta azután, hogy több, a floridai Walt Disney Worldben mesefiguraként dolgozó ember számolt be arról az elmúlt egy hónapban, konkrétan zaklatják őket a parkba látogatók, számolt be az AP. Egy 36 éves nő, aki Mickey egeret testesíti meg, azt mondta, nemrég egy nő ötször egymás után megveregette a jelmezének fejrészét, ami az oldalra csúszott és meghúzta a nyakát. Hozzátette: szerinte a látogató nem direkt csinálta, amit. A nő családja azt mondja, nem tudtak arról, hogy rokonuk miatt az egyik dolgozó kórházba került. Boone Scheer azt mondta a Sentinel nevű újságnak, hogy anyósa azért ütögette meg Mickey-t, hogy megmutassa a kétéves unokájának, hogy nem kell félnie a hatalmas rágcsálótól. Azt is említették, nem tudtak róla, hogy a Disney no-touching szabályt alkalmazna (azaz nem szabad hozzáérni az ott dolgozókhoz), mert nemcsak pacsiznak, de ölelgetik is a látogatókat.

Aznap egy másik, szintén 36 éves dolgozó, aki Minnie egeret formálja meg, egy minnesotai férfivel és annak feleségével állt be fotóhoz. A férfi az ölelés alatt háromszor megmarkolta a nő mellét. A dolgozó értesítette a feletteseit, majd azonosították a 61 éves férfit – végül úgy döntött, nem tesz feljelentést. A jegyzőkönyvekből kiderült, a férfinak nem ez volt az első ilyen esete, emiatt a Sarogata Springs-et leszámítva minden Disney-helyről kitiltották.

Egy december 3-i esetnél egy hatvanas éveiben járó nő megkérdezte, megcsókolhatja-e Donald kacsát, a kacsa beleegyezett, de a benne dolgozó 18 éves munkatárs szerint a nő elkezdte tapogatni a jelmezének a karját, mellét, hasát és arcát. A dolgozó megpróbált segítséget kérni, de a nő követte és benyúlt a jelmez alá, majd megfogta a mellét. Ez a dolgozó sem tett feljelentést, ugyanis elhitte a család érvelését, miszerint rokonuk demens.

Kiemelt kép: Joe Raedle / Getty Images