Kylie Jenner Európában is árulni fogja a kozmetikumait

Már nem is kell rá sokat várni.

A celebnek milliárdokat hozó üzlet annyira hasít, hogy az arc- és testápolási vonalat Európába is behozzák hamarosan. Igaz, akik nagyon szerettek volna hozzájutni Kylie Jenner cuccaihoz, azok online eddig is rendelhettek, de most sokkal könnyebbé fog válni a termékek beszerzése.

Olyan izgatott vagyok, hogy a Kylie Skin Európába megy. 2020 tavaszán bevezetjük a Douglas üzletekben

– osztotta meg közösségi oldalain a hírt Kylie Jenner.

Úgy tűnik, hogy egyelőre csak ez a brand érkezik, a sminktermékek terjeszkedéséről nem esett szó.

