Bónusz: Kris Jenner hosszú szőke parókával.

Kendall Jenner a Keeping Up With The Kardashians legutóbbi epizódjában felvett egy rózsaszín parókát, amitől annyira hasonlított húgára, Kylie Jennerre, hogy úgy döntött, elkezdi utánozni. Sőt, még Kylie sminkvideóit is reprodukálta vele. Még a paródia alanya is elismerte, hogy parókával teljesen úgy néz ki Kendall, mint ő. Bónuszként a részletben láthatod Kris Jennert is hosszú szőke parókával.

Kiemelt kép: YouTube