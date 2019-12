Itt az idő, hogy újra megemlékezzünk az Igazából szerelem legfurább korkülönbségéről

Arra már korábban rámutatott valaki, hogy az Igazából szerelem című filmmel kapcsolatos egyik legbizarrabb tény az az, hogy a szerelmes kissrácot alakító Thomas Brodie-Sangster a film forgatása alatt 13 éves volt, a pasijával frissen összeházasodott lányt alakító Keira Knithley pedig 18, vagyis mindössze öt év köztük a korkülönbség.

Erre akart ismét emlékeztetni minket egy twitterező, Madeleine Lloyd-Jones, aki posztjára mindössze három nap alatt már több mint százezer lájkot kapott.

Yearly reminder that there is only a five year age gap between Thomas Brodie-Sangster and Keira Knightley in Love Actually pic.twitter.com/ciC4v75ZPO

