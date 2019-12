A Netflix közösségi médiás embere beindultan posztolt, elég érdekes válaszokat kapott a Twitteren

Úgy látszik, hogy a Netflix finom megpróbálja demonetizálni a Netflix & Chill szállóigét, ami a gyere át és szexeljünk finomított, összekacsintós változata – írja az amerikai Huffington Post. Legalábbis erre utal az amerikai Netflix Twitter-bejegyzése. A közösségi médiás szakember azt kérdezte a követőktől, hogy mi az a mondat, ami megállja a helyét netflixes (vagy bármilyen vállalati) posztként és beindult mondatként is.

what’s something you can say during sex but also when you manage a brand twitter account?

— Netflix US (@netflix) December 5, 2019