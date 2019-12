Szabira ment a főnöke, becsomagolta az egész irodáját

Fárasztó, de mutatós tréfát eszelt ki Jo Thornely író és podcaster, aki kihasználta az alkalmat, hogy főnöke egy nap betegszabadságot vett ki. A lelkes alkalmazott a közelgő karácsony hangulatától feltüzelve díszes csomagolópapírba öltöztette felettese irodáját, beleértve a székét, asztalát, számítógépét, képkereit, de a tollakat és ceruzákat sem hagyta ki. Elkészült művét a Twitteren osztotta meg a nagyvilággal. „A főnököm kivette a napot, de lehet, hogy többé nem fogja” – írta a videóhoz.

Az iroda újrahasznosított, karácsonyi mintás papírral bevonása hosszú órákba telt, de a végeredmény magáért beszél. A Twitteren többen is megdicsérték Jo alaposságát, aki tényleg egyetlen részlet felett sem siklott el. A hölgy arról még nem számolt be, hogy a főnöke mennyire örült a szorgoskodásának, de vélhetően őt is hasonlóan lenyűgözte a látvány, ahogy az internetet.

My boss took the day off today, but might never again. pic.twitter.com/CR1PWS9Ud8

— Jo Thornely (@jothornely) December 2, 2019