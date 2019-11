A Videós Gálára csak-csak.

Van egy saját ruhás webshopja a modell Emily Ratajkowskinak, ami Inamorata néven fut, és persze külön Instagram-oldalt is kapott, hogy ott promózzák az egyes szetteket.

És ki mást öltöztetnék be ezekbe a ruhákba, mint Ratajkowskit, aki kitalálta a boltot. Most is egy új blézerbe bújt bele, ami a jövő héttől lesz elérhető a webshopban. Nem biztos, hogy A Pál utcai fiúk című darabra így beengednék a Vígszínházba.

Kiemelt kép: Instagram.com/inamoratawoman