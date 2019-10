Charli XCX aláírta egy rajongója beöntéshez használt körtefecskendőjét

A koncertek utáni fotózkodós-aláírós eseményekről valószínűleg a legtöbb popsztárnak van valamilyen furcsa, kellemetlen sztorija, de Charli XCX sztorijai valószínűleg mindegyiket überelnék. Egy rajongója ugyanis Twitteren osztotta meg nemrég, hogy az énekesnő kezébe nyomta a beöntéshez használt körtefecskendőjét, hogy írja alá.

Egy másik tweetben leírja, hogy idoljának fogalma se volt, hogy mi is az. Ugyanakkor kellemetlenebb volt, hogy mindez azután történt, hogy megkérte, fotózkodjanak úgy, hogy rajongója orrához emeli annak kábítószerét, amit Charli udvariasan visszautasított.

No 😭😭😭I asked her to hold my poppers to my nose and she politely declined which I respect and so I asked if she would sign this and she was like what is dis hunny

