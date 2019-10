Saját magától kapott képeslapot a múltból

A múlt héten Jim Green számára – ajtajának levélbedobó nyílásán keresztül – kézbesítettek egy képeslapot. A spanyolországi Benidormból érkezett.

A Braintreeben (Essex) élő férfi először nem értette a helyzetet,

Ki lehet most Benidormban?

– ez a kérdés merült fel benne először, majd felfedezte a lap feladásának időpontját:

1991. szeptember 12.

A címzettből és a képeslap szövegéből rájött, hogy 28 éve ő maga írta spanyolországi nyaralása közben a lapot szüleinek.

Anyunak és Apunak. Jó volt a repülőút. Minden ok. Jó a hotel, az időjárás stb. Nagyon meleg van. Remélem, a macskák jól vannak. Most be kell fejeznem. Szeretettel: Jim.