Odaragasztotta magát egy utasszállító tetejére egy paralimpikon

Odaragasztotta magát a British Airways brit légitársaság egyik repülőgépéhez James Brown paralimpikon, a klímaváltozás elleni fellépést sürgető Extinction Rebellion mozgalom tüntetésén. Az 54 éves férfi egy Embraer 190-es gép tetejére ragasztotta oda magát, a londoni City repülőtéren – írta a news.com.au.

Update. He now thinks he has a fully reclined business class ticket. Still not sure it will be comfortable. pic.twitter.com/tmzW9z0AFj

— Jonathan Mew (@jonmew) October 10, 2019