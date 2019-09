Így függ össze a párkapcsolati gond a szexszel

Ha sokat veszekszik egy pár, akkor a viták után nem igazán lesz kedvük egymáshoz, és ha ez mindennapos, akkor akár hónapokra eltűnhet a szex a kapcsolatból. De ha a munkahelyi gondok tartósan fennállnak, és az egyik fél éppen a kiégés felé tart, szintén nem lesz szex, hiszen az állandó stressz mellett ez az utolsó, amire vágyik valaki.

Amikor egy házasságban, párkapcsolatban problémás a szexuális élet, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy a kapcsolat egyéb gondjai miatt valamiért nem működik a szex. Vagy akadozva működik, nem úgy, mint évekkel korábban, amikor még minden szép volt és jó. A szexuális élet ilyenkor egyfajta tükör, ami rámutat arra, hogy a kapcsolatban gond van, amivel foglalkozni kell. Vannak, akik a szexmegvonást büntetésként használják a partnerrel szemben egyéb sérelmeik miatt. Például ha egy nő azért hárítja a szexet a partnerével, mert az nem hajlandó részt venni a háztartási munkákban, akkor a férfi idővel a pornó felé fordulhat vagy más egyéb módon vezetheti le a szexuális vágyait. Ebben a szituációban később a pornóval, vagy akár a megcsalással is szembe kell majd nézni, holott anno elég lett volna rendszerezni a háztartási munkát és megoldani azt a problémakört.

A lakótársérzéssel kezdődik a szexmentes kapcsolat Ismerős a helyzet, hogy inkább elkapcsoljuk a tévét, ha szexjelenetet látunk, és zavarban vagyunk?

Ha az intimitással van gond

Az érintések, az ölelések, az esti összebújások és a csókok hiánya érzelmi űrt hagy maga után. Minden embernek szüksége van az ölelésekre, arra, hogy érintésekkel, kedvességgel kimutassák felé, értékes, hogy fontos és szeretik. A simogatások, az egymáshoz bújás idővel kikophat a kapcsolatokból, de ez nem jelenti azt, hogy valamelyik vagy akár mindkét félnél hiányozzanak ezek. A hiányt általában nem tudatosan éljük meg, csak azt tudjuk, hogy valami nem stimmel, ilyenkor más egyéb módon igyekszünk egymáshoz kötődni: például veszekedésekkel. A sok veszekedés után, a folyamatos viták után senkinek sem lesz kedve a szexhez, pláne, ha a veszekedéseket nem követi érzelmi megnyugvás. Ilyen pótlék lehet egy csetes haver, legjobb barát vagy egy harmadik fél, akihez vonzódni kezdünk és akinek mindent elmondunk a gondjainkról. Ha valaki máshoz jobban kötődünk érzelmileg mint a társunkhoz, akkor ez szintén megmutatkozik a szexuális életben.

Ha a gazdasági együttműködéssel van gond

Az anyagiak, az egzisztencia fontos a kapcsolatban, ha nincs elég pénz, akkor az könnyen felemésztheti a kapcsolatot. Ha van, de nem tudják együtt beosztani, vagy ha csak az egyik félnek van sokkal több, akkor ez kihat a párkapcsolati dinamikára. Egyes férfiak nehezen viselik, ha a nő keres többet, de vannak nők, akik jól érzik magukat egy kapcsolatban háztartásbeliként. Ez mindig az egyéntől függ, attól, hogy ő mitől érzi jól magát. úgy lehet kideríteni, hogy hányadán állunk a gazdasági együttműködéssel, hogyha osztályozzuk magunkban, egyrészt a kapcsolat elején lévő időszakra hányast adnánk 1-től 5-ig, és a mostani állapotot hogyan osztályoznánk. Az egyes a legrosszabb, az ötös a legjobb osztályzat. Ha a pénz kezelésében gondok vannak, akkor az feszültségekhez vezethet, vitákkal, veszekedésekkel telhetnek a napok, és ismét felütheti a fejét az érzelmi eltávolodás, ha nem találnak megoldást a problémára.

Ha a napi praktikus együttműködéssel van gond

A napi praktikus együttműködés a logisztikát jelenti, azt, hogy egy pár mennyire képes az aznapi teendőket, a heti tennivalókat, háztartást, a családot igazgatni. Ez gyerekekkel nehezebb, kicsi gyerekek mellett még a családi vacsora és ebéd is igazi kihívás lehet. Ha minden csak az egyik félre szakad, azaz a nő intéz mindent, neveli a gyerekeket és még dolgozni is eljár, főz, most takarít, akkor annyira fáradt lesz, hogy esze ágában sem lesz szexelni. Ha pedig emellett a férfi egész nap dolgozik, keményen hajt, hogy meglegyen mindenük, a kiégés szinte garantált lehet pár év alatt. A stressz szintén nem segíti a szexuális életet. A közös tennivalókat érdemes együtt végezni, ha túl sok a háztartási munka, érdemes takarítónő segítségét kérni, esetleg családtagokat is jó, ha bevonunk, pláne a gyerekek mellé. Arra is időt kell szánni a kapcsolatban, hogy a rengeteg tennivaló mellett a pihenésre is legyen idő: kettesben töltött hosszú hétvégék segíthetnek.

Ha a partner családjával, barátaival van gond

Könnyű a kapcsolat, ha mindenki családja és mindenki barátai elfogadják a párt úgy, ahogyan vannak. És rettentően nehéz, ha balhéznak, ha beszólogatnak, ha gerjesztik a feszültséget, ha nem tisztelik a pár valamelyik tagját. Ez állandó probléma lehet a kapcsolatban, a családi összejövetelek, ünnepek, a barátokkal való kikapcsolódás máris gyomorgörccsel telhet. Ezek pedig szintén akadályozhatják a kiegyensúlyozott szexuális életet, hiszen az a fél, aki két tűz kerül és nem tudja, hogyan kezelje a feszültséget a családja és a párja közt, biztos, hogy idővel eltávolodik vagy a partnerétől, vagy a családjától. Egyik sem jó.

Ha a munkahellyel van gond

A negatív stressz felborítja a hormonrendszert a szervezetben, az állandó hajtás, a határidők, az éjszakázások, hétvégézések megnehezítik a párok életét, ami megmutatkozik a szexben is. Ilyen világban élünk sajnos, és ritkán adódhat arra lehetőség, hogy valaki azzal foglalkozzon a szabadidejében amivel lenyugodna, hiszen várja a család, a tennivalók, újabb megoldandó feladatok. Azok, akik ebben az ördögi körben élnek, keressenek valamilyen tevékenységet, amin keresztül megtanulhatják kezelni a stresszt, például ilyen az autogén tréning. A sport is jó választás lehet, ha az időbe belefér, és ha sikerül megtalálni a munka, barátok és párkapcsolat között az egyensúlyt, akkor valóban teljes életet lehet élni.