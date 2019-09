Kétszer élte túl a rákot, aztán a lottót is megnyerte

Intenzív osztályon a világ legidősebben szülő nője és a férje is

Az oregoni Stu MacDonald vélhetően a világ legszerencsésebb embere, hiszen azután, hogy kétszer is sikerült legyőznie a rákot, szeptember hetedikén még a 4,6 millió (kb. 1,3 milliárd forint) dolláros főnyereményt is elvitte a helyi lottón.

Az oregoni állami lottózó is megerősítette, hogy a férfi az útszéli Ashley’s Café kávézóban vásárolta meg útközben a nyertes szelvényt, majd a nyereményt készpénzben, egy összegben kérte ki. A hír a kávézó tulajdonosát is megdöbbentette, hiszen nem gondolta volna, hogy náluk lapul a rengeteg pénzt érő cetli, és abban reménykedik, hogy ennek hatására a jövőben még többen megfordulnak náluk az üzletben. A kávézó mindenesetre egy százalékos részesedést kapott bónuszként a nyereményből, amiért ők árusították az értékes tikettet.

Stu rendszeresen lottózott korábban is, aznap pedig amikor a szerencsehozó szelvényt megváltotta, a feleséget szokásos módon ezzel indította útnak: „Hozd el a nyertes szelvényt”! Ez aztán végül be is jött neki.

Nagyon szerencsés fickó vagyok. Kétszer túléltem a rákot és itt vagyok. Ez elképesztő

– mondta el a LadBible-nek. Azt még nem árulta el, hogy mihez kezd majd az összeggel.

