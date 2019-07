Íme Justin Bieber és Jaden Smith akkor és most

Menedzserükkel újraalkottak egy régi közös képet.

Scooter Braun sztármenedzser még gyerekként fedezte fel Justin Biebert, továbbá ő egyengette már fiatal kora óta Will Smith fiának, Jaden Smith-nek a rapkarrierjét is. Sőt, majdnem 10 éve közre is működtek Bieber egyik nagy korai slágerében.

Most Braun rekreált egy képet hármójukról, aminek az eredetije ránézésre olyan 6-7 éve készülhetett a két előadó frizurájából ítélve.



Braun egyébként az egyik főszereplője Taylor Swift aktuális drámájának, amiről írtunk bővebben is.

Kiemelt kép: Noel Vasquez/Getty Images