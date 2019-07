Laptoppal támadt férjére egy dühösen üvöltöző nő a felszállásra készülő gépen

Pár nap alatt már több mint hétmillióan látták, ahogy egy igazán dühös feleség egy laptopot vág az előle menekülő férje fejéhez egy felszállásra készülő repülőgépen, Miami repülőterén – jelentette a helyi sajtó. Az esetről több felvétel is készült, amik a közösségi oldalakon terjednek.

Az eset még vasárnap történt, az American Airlines légitársaság egyik Los Angelesbe tartó járatán. A videón látni lehet, ahogy a feleség dühösen üvöltözik a férjével, azzal vádolva, hogy más nőket néz meg, egy ponton közölve vele, hogy rendőrt hív rá, ha a házához megy.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G

Az utaskísérők hiába próbálták megnyugtatni a nőt, és a férfinak egy ponton elege lett felesége üvöltözéséből, és az ülésről felállva menekülni kezdett neje elől. Ekkor a nő felkapta férje laptopját, utánament, és jó erősen a férfi fejéhez vágta a gépet.

A rendőrségi jelentés szerint a gép lepattant a férfi fejéről, és eltalált egy másik utast, valamint az egyik utaskísérőt. Egyikük sem szenvedett komoly sérüléseket.

A fight broke out on an @AmericanAir flight from Miami to Los Angeles. The stewardess and I were hit in the face with the laptop pic.twitter.com/7EP1eomSfT

— Kailey Goerlitz (@Kailey_mg) July 24, 2019