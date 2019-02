Alec Baldwin szerint Trump fenyegeti őt

Ahogy az már lassan szokásossá vált, Alec Baldwin ezen a héten is feltűnt Trumpként a Saturday Night Live többnyire puha paródiájában, amitől Donald Trump megint annyira kiakadt, hogy a műsor után felháborodott tweeteket szórt az éterbe. Az egyikben viszont a nép ellenségének nevezte a médiát és a sajtót. Baldwin erre reakcióként a következőt írta jótékonysági szervezete Instagramjára, amit egy ideje már saját, személyes fiókjaként használ:

I wonder if a sitting President exhorting his followers that my role in a TV comedy qualifies me as an enemy of the people constitutes a threat to my safety and that of my family?

— HABFoundation (@ABFalecbaldwin) February 18, 2019