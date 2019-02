Annoni Zita romantikusnak szánt szelfije nem épp úgy sült el, ahogy kellett volna

Rendkívül izgalmas sajtóközlemény érkezett szerkesztőségünkbe, ami azt ígérte, hogy Annoni Debreczeni Zita végre elárulja a romantikus szelfi titkát, ha már egyszer ő a mobilgyártó Huawei nagykövete, meg úgy egyébként fotózik is.

A karrierjét glammodellként kezdő fotós nyolc tippet is adott nekünk halandóknak, hogy miként kell szelfizni Valentin-napon:

egyrészt kell hozzá fény, egy jó beállás, egy jó háttér, az oldalsó gombbal exponáljunk, több képet is kell csinálni, mert több képből könnyebb kiválasztani a jobb minőségű képet, hitelesnek kell lennie, nem pedig erőltetettnek, mint egy csónakra felvitt paplannak, óvatosan kell bánni a filterekkel, mert ami nekünk jól áll, az lehet, hogy a párunknak már nem, vagyismíg rólunk előnyös kép készül, addig lehet hogy a másik kétségbeesett fejet vág a fotón, ja és Annoni Zita szerint az is fontos, hogy „jutalmazzuk meg a párunkat, miután rávettük a pózolásra.”

És most mindenki próbálja meg összeszámolni, hogy Annoni Zita a fentiekből hány pontot tartott be a szelfizés alatt, aminek aztán végeredménye az alábbi, kellőképpen életlen és szemcsés fotó lett, amin ő nagyon szép, ellenben Gianni Annoni olyan arcot vág, mint akivel most közölték, hogy még ebben az évszázadban ökológiai katasztrófa éri a bolyónkat.

