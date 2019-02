Hailey Baldwin a malachúszselét választotta Justin Bieber frizuráinak rangsorolása helyett

James Corden műsorának, a The Late Late Show-nak van egy visszatérő szegmense, amiben kényes kérdéseket tesznek fel hírességeknek, akik vagy megválaszolják azt őszintén, vagy meg kell enniük a velük szemben ülő által kiválasztott undorító kaját. Ezek közt olyanok szoktak lenni, mint tehénnyelv, madárnyál, vagy éppen bika pénisz. A legutóbbi adás vedége volt, és vele is végigtolták ezt a szegmenst, Baldwin pedig a malachúszselét választotta inkább, amikor Justin Bieber három frizuráját kellett rangsorolnia. De szóba került a botrányos Fyre fesztivál promójáért kapott pénz is.

Kiemelt kép: YouTube