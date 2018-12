Hogy lehet, hogy még soha senkinek nem tűnt fel Kiss Ramóna defektes keze?

Kiss Ramóna születendő gyereke nemét és nevét is lehet már tudni

Péntek reggel derült ki, hogy januártól Szabó Zsófi is a Reggeli műsorvezetője lesz, aki a szülés előtt állló Kiss Ramóna helyére érkezik. Utóbbitól ezért el is búcsúztak élő adásban a kollégái, és még egy kvízt is játszottak, hogy kiderüljön, ki ismeri a legjobban a színésznőt.

Az egyik kérdés az volt, hogy mi Kiss Ramóna szépséghibája, amire csak ő tudta megadni a választ. A többiek aztán teljesen ledöbbentek, ahogyan valószínűleg a nézők is. Szinte hihetetlen, hogy ez a defekt senkinek nem tűnt még fel az elmúlt 17 évben, amióta a celeb képernyőn van.

Egyébként sok van, de tudom, hogy mit emeltek ki. Láttátok már a rock and roll jelem? Nincs kisujjam…

– mondta Kiss Ramóna, majd megmutatta a kezeit.

(A bizonyíték 5.15-től látható.)

