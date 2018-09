Kiss Ramóna születendő gyereke nemét és nevét is lehet már tudni

Kiss Ramóna augusztus elején jelenette be, hogy Lékai Mátéval együtt gyereket várnak. A terhességről eddig mást nem árultak el, azonban a Hot! magazin címlapjáról már azt is tudhatjuk, hogy fiú vagy lány lesz az utód, sőt még az is kiderült, hogyan hívják majd:

Kiss Ramónának fia lesz és a lapból kiderült, hogy a Noé keresztnevet kapja.

Kiemelt kép: Instagram/Kiss Ramóna