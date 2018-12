Öröm nézni, ahogy egy anyuka elbánt az autóját ellopni akaró suhanccal

Ezt üzente egy autólopáson kapott fiatalnak egy nő, aki videóra vette, hogyan bánik el a tolvajjal egy egyedülálló anyuka New York egyik híresen kemény negyedében.

A videón már azt látni, amikor a 49 éves nő már kitépte a vezetőülésből a férfit, akit megvert, majd fogva tartott, egészen addig, amíg oda nem érkeztek a rendőrök, hogy letartóztassák.

Dude tries to steal her car this morning. She pulled him out the truck and proceeded to beat his ass. Here’s what happened next. #welcometothebronx #thisaintSOBROitstheSOUTHBRONX pic.twitter.com/e8RBf0oK14

— ᵟᵁᴱᴱᴺ ˢᵁᴳᴬᴿ (@KMackBrand) December 18, 2018