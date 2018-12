Videón, ahogy az alzheimeres anyuka felidézi a karácsonyi dalt

Martha Creasynél három éve diagnosztizáltak Alzheimer-kórt.

Az alább látható videóban csodálatos pillanatokat rögzített a Tennesseeben élő nő lánya: Marthának eszébe jut egy karácsonyi dal szövege és dallama. Fülhallgatóról szól a fülében a Jingle Bell Rock, neki pedig sikerül elővarázsolni az elfeledett szavakat és hangokat, és ettől láthatóan ő is és a család is elérzékenyül.

Lánya a Twitterre tette ki a lentebb is megtekinthető felvételt, hogy felhívja a figyelmet a betegségre. Azt írja:

Az is kiderül a posztból, hogy anyja a betegség ellenére gyakran jókedvű, és ez látszik a felvétel végén is, amikor Martha azt mondja:

She has Alzheimer’s but has the tune and some words on point! AWARENESS of disease, she is still so much fun! @ellentube pic.twitter.com/khSicUPpJ2

— MG Anderson (@MGAnderson11) December 7, 2018