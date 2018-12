Függőséget okozhat az orrcsepp tartós használata

Orrdugulás esetén az orrcseppek azonnali, hatékony segítséget jelentenek, de nem árt velük óvatosan bánni. Hosszabb távú használatuk ugyanis több problémát is okozhat, például visszájára fordulhat a hatásuk, és tartós orrdugulást okozhatnak.

Nátha is okozhat hirtelen szívhalált

A megfázást, náthát kísérő orrdugulás valójában szervezetünk önvédelmi reakciója: az orrüreg nyálkahártyája megduzzad, így képez fizikai akadályt a befelé törő kórokozók előtt. Tudjuk, a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve, de az orrunkban a vírusok elé emelt gát a levegő útját is eltorlaszolja, az ember alig kap levegőt, orrhangon beszél, és éjjel alvás helyett is az oxigénért küzd.

De nem csak a kellemetlenségek elkerülése miatt kell az orrdugulást kezelni. Ha az orrlégzés nem kielégítő, értelemszerűen a szánkon keresztül kényszerülünk lélegezni, és ezzel még tovább fokozzuk a bajt. Az orrüreg nyálkahártyája ugyanis párásítja, melegíti a tüdő felé áramló levegőt, megtisztítja a szennyeződésektől. Szájon át viszont hideg, száraz, további vírusoktól és baktériumoktól hemzsegő légáram jut az amúgy is gyulladt torokhoz.

Káros a túl sok

A megoldás kézenfekvő, egyszerű és hatékony: orrcsepp. A számtalan termék hatásmechanizmusa alapvetően azonos, összehúzza az orr nyálkahártyájának hajszálereit, ezzel csökkenti annak duzzanatát és átjárhatóvá teszi a légutakat.

Nagyon fontos azonban, hogy az orrcseppeket csak az előírt gyakorisággal és ideig szabad használni – ezeket az információkat mindig megtaláljuk a termékekhez mellékelt útmutatókon.

A túladagolásnak, túl hosszú ideig történő használatnak ugyanis súlyos ára lehet: szaglásromlás, függőség, vérnyomáspanaszok, orrvérzés vagy az orr nyálkahártyájának kóros burjánzása. Hangsúlyozzuk, egy 5-7 napos nátha orrcseppes kezelése semmiféle gondot nem okoz, sőt a tünetek enyhítésére és a gyógyulás elősegítésére nagyon is ajánlott.

Baj abból lehet, ha valaki ész nélkül, hetekig vagy hónapokig, az adagolási javallatokra fittyet hányva dönti magába ezeket a készítményeket.

Állandósult orrdugulás

A legfontosabb, hogy a lohasztó orrcseppek – amint már említettük – a nyálkahártya duzzanatának csökkentésével hatnak. Ez rövid távon szó szerint fellélegzést nyújt, de hosszú távon úgynevezett visszacsapás effektus jön létre, szövetközi vizenyő alakulhat ki a nyálkahártyában, ami orrdugulást okoz. Ezzel egyfajta függőség alakul ki: az orrcsepp hatása egyre rövidebb ideig tart, és mivel a tünetek újult erővel térnek vissza, ismét a „jól bevált” orrcsepphez nyúlunk.

Az ördögi kör végeredménye az állandó dugulás mellett orrszárazság, orrvérzés, véres orrváladék, sőt extrém esetben a nyálkahártya olyan burjánzásnak indulhat, amelyen csak műtéttel lehet segíteni.

A túlzott orrcsepphasználat károsíthatja az orrnyálkahártya mikroszkopikus méretű csillóit, működésképtelenné teheti ezeket a fontos szűrőberendezéseket. A szaglás romlását, szélsőséges esetben szaglásvesztést okozhat, és a véráramba kerülő hatóanyagok nagy mennyiségben a vérnyomásra is hatással lehetnek.

Mint minden más gyógykészítménynél, az orrcseppeknél is az a lényeg, hogy tartsuk be az adagolási útmutatóban leírtakat, ne akarjunk hetekig orrcseppen élni. Ha a tünetek egy hét után sem enyhülnek, érdemes felhagyni az otthoni gyógyítással, és orvoshoz fordulni. Sőt, még jobb, ha a megfelelő orrcsepp kiválasztásához és alkalmazásához már eleve kikérjük a háziorvos tanácsát.

