Khloé Kardashian pasiját darabokra szedte az internet

Khloé Kardashian kosaras barátja, Tristan Thompson Hálaadás alkalmával úgy döntött, itt az ideje hálásnak lennie a családjáért, egy Instagramra posztolt családi fotóval kifejezve. Nem nagyon szokott posztolni a családjáról, úgyhogy ez most különleges alkalom volt. Aztán még különlegesebb lett, mert megérkeztek a feleségének a rajongói a kommentekben.

Tudniillik, Thompson megcsalta Kardashiant, ráadásul pont akkor, amikor az terhes volt a gyerekével, a Keeping Up with the Kardashians mostani epizódjai például az ebből adódó drámáról szólnak. A kosaras pedig valamiért nem gondolta, hogy talán le kéne tiltania a kommentelést a kép alatt.

A legtöbben ugyanis rögtön gyűlölködő, vicces és kevésbé vicces megjegyzésekkel szórták meg a fotót, olyanokat írva, hogy Thompson nem érdemli meg Kardashians-t, továbbá azzal vádolták a legtöbben, hogy magasról tesz a családjára. Ráadásul elkövette azt a hibát, hogy csak a Kardashiannal közös kislánya szerepel a családi fotón, így ez is csak újabb muníciót adott az őt kritizálóknak, azzal vádolva, hogy már nem is érdekli a fia, mióta van új gyereke. Volt, aki egyenesen lábtörést kívánt a sportolónak. Nem könnyű terhes feleséget megcsaló Kardashian férjnek lenni, főleg, hogy az eset óta Kim Kardashian valóságos közellenségként kezeli.

Kiemelt kép: Jerritt Clark/Getty Images, Remy Martin