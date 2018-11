USNK: Szeretnénk a magyar és a nemzetközi közönséget is megcélozni

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az X-Faktor idei évadának egyik csapata, a USNK már el is készítette első klipjét, és ha ez önmagában nem lenne elég nagy dolog, a videó 5 nappal a feltöltés után már egymilliós nézettségnél jár. ByeAlex csapatának tagjai, Laskay Nimród és Filep Kund a Maszolnak adott interjújukban meséltek a hirtelen jött sikerről.

A két kolozsvári rapper Posztolj! című számának szövegét – ezt adták elő amúgy az első élő adásban és ehhez forgatták videóklipjüket is – ByeAlex írta, akiről úgy érzik, sok hasznos tanáccsal látja el őket.

– nyilatkozták a fiúk, akik a pozitív hozzászólások mellett kaptak pár negatív kritikát is, többen ugyanis úgy érzik, hogy a magyar szövegek helyett, vissza kellene térniük az angol nyelvű dalokra.

A X-Faktor versenyzői az interjúban azt is elmondták, hogy szeretnének nemzetközileg is elismert rapperek lenni.

Szerintünk nem fog kelleni választanunk, nem is akarunk igazából csak az egyik felé hajlani. Angolul nagyon szeretünk szöveget írni, de magyarul is meg szeretnénk próbálni, és igen, szeretnénk a magyar és a nemzetközi közönséget is megcélozni. Mindenképpen megpróbálunk majd saját szöveget írni magyarul is, hiszen a rap műfajnak ez szinte kötelező követelménye, hogy az előadó a saját szövegeit írja, úgyhogy így lenne ideális