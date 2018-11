Survivor: Nóri végleg kiesett, Szandra és Dávid védettséget nyertek

Gábor kiszavazását követően már csak négyen tagjai a Bayani törzsnek, ami gyakorlatilag egyet jelent azzal, hogy a Survivor második évada befordult a finisbe.

A tényleges játékban lévő szigetlakók – mert ugye ott vannak a Holtak Szigetén a kiszavazottak is -, Szandra, Fanni, Robi és Tamás gyorsan le is játszották a szezon utolsó védettségi játékát. A játék tétje ráadásul sokkal nagyobb volt, mint eddig akármikor, hiszen a feladat nyertese azon kívül, hogy bizonságban érezheti magát a Törzsi Tanácson, még a játék végkimenetelébe is beleszólhatott, megajándékozhatta ugyanis a Holtak Szigetére száműzött játékosok egyikét egy védettségi érmével.

A feladat során a Bayani tagjainak egy, a tenger felett 5 méter magasban álló pallón kellett egyensúlyozniuk és közben folyamatosan előre haladniuk, természetesen anélkül, hogy leesnének. A játék először Tamásnak ért véget, őt követte Robi és Fanni.

Az utolsó védettétségi játék nyertese így Szandra lett.

Szandra ezt követően ellátogatott a száműzött játékosok szigetére, ahol végül Gábort ajándékozta meg a védettségi érmével, így neki nem kellett résztvennie a Holtak Szigetének párbaján. A már kiszavazott játékosoknak egy, a tengerben fekvő rács alá kellett befeküdniük. Nóri szinte egyből feladta a játékot, így neki véget ért a Survivor, őt követte Vera és Jérémy. A feladatot Dávid teljesítette a legjobban, így ő a következő párbajon védettséget élvez.

A Survivor legújabb kiesője Nóri.

Kiemelt kép: RTL Klub/Survivor