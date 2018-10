Ariana Grande és Pete Davidson kapcsolata az év vicce volt

Bár hivatalosan még egyikük sem erősítette meg, gyakorlatilag minden létező híroldal lehozta nem csak az ősz, de az év hírét is, miszerint Ariana Grande és Pete Davidson szakítottak. Ez az egész már csak azért is érdekes, mert mindössze pár hónappal ezelőtt jöttek össze, és gyakorlatilag azonnal el is jegyezték egymást. Ahhoz képest, hogy kapcsolatuk mindössze 4-5 hónapig tartott, intenzívebb volt, mint egy többéves házasság.

Ha valaki lemaradt volna – Ariana Grande egy 25 éves énekesnő, Pete Davidson pedig egy 24 éves komikus, az utóbbi hónapokban pedig másról sem olvashattunk, csak az ő kapcsolatukról, amiről rövid időn belül kiderült, hogy az év vicce volt, egészen csúnya árnyoldalakkal.

Az alábbiakban időrendben mutatjuk be az énekesnő és a komikus elmúlt pár hónapját, amibe olyan mélyen láttunk bele, amennyire egyik ember se szeretne belelátni a másik életébe.

Kiemelt kép: John Shearer/Getty Images