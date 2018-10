Melania Trump gyarmatosítónak öltözve szafarizott Kenyában

Rengetegen felháborodtak, miután az amerikai first lady megint félrenyúlt és úgy öltözött fel, ahogy nem kellett volna. Melania Trump most épp Kenyába indult úgy szafarizni, hogy közben olyan kalapot viselt, mint amilyet a gyarmatosítók hordtak a 19. században – a kalap azóta az elnyomás szimbóluma lett.

Melania completes the stereotype trifecta–elephants, orphans and even the pith helmet…..#FLOTUSinAfrica2018 @africasacountry @AFP @AP pic.twitter.com/TkgFb3w4yY

— Matt Carotenuto (@matt_carotenuto) October 5, 2018