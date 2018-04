Árpa Attila: A magánéletem egy brazil szappanopera és egy felnőttfilm között mozog

Van egy ok, ami miatt Árpa Attila biztosan dobta volna a barátnőjét

A színész igyekszik nem keseregni a korán, így az ötvenhez közeledve is úgy él, mintha csak 30 éves lenne. Az amerikai foci mellett, ketrecharccal edzi magát, de egyre több a munkája is. Volt feleségével megfelezték a lányukkal töltött időt és a barátnőjével is stabil a kapcsolata. Árpa Attila mindezt elég viccesen fogalmazta meg.

A legszebb és legdiplomatikusabb megfogalmazás az, hogy jelenleg az én magánéletem egy brazil szappanopera és egy felnőttfilm között mozog, de egyébként stabil kapcsolatom van, ne tessék félreérteni

– mondta Árpa, aki a műsorvezető megjegyzése után, azt leszögezte, hogy nem tartja magát macsónak.

Egyáltalán nem tartom magam macsónak. Nekem a macsóról mindig egy olasz, atlétatrikós, aranyláncos nőverő jut eszembe. Atlétatrikóm talán még van, de aranyláncom nincs és nőket sem verek, hacsak nem kérik.



Kiemelt kép: Fem3