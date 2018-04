Ilyen egy luxus-uzsonna Luxus Bogi törökországi házában

Cumartesi günü keyfi! 💜Bugün @berilbayindir’ı bahçemde misafir ettim, onun sayfasında canlı yayınımızı izleyebilirsiniz, @boglarkamedicalspa ‘nın size özel fırsatlarından yararlanın!🌸Yaz geliyor, güzelleşme zamanı!☺️Kod: BB0418 Gyönyörű szombat van! Beril Bayındır, török blogger barátnőm ma nálam vendégeskedett! A Boglarka Medical Spa kezeléseink és a @harangvolgyi_institute magyar termékeinkről beszélgetünk! #berilbayindir #boglarkacsosz #istanbul #sohbet #canlıyayın #keyiflicumartesi #bahargeldi #güzelleşelim #macarporseleni #eljöttatavasz #szépülünk #szombatiebéd #boszporusz #otthon #magyarporcelán #hollóháza #faragómiklóstervezése

A post shared by Boglárka Csősz Talu (@boglarkacsosz) on Apr 21, 2018 at 8:13am PDT