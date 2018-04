Az oroszok pinát vittek magukkal az űrbe

Chris Hadfield, kanadai asztronauta három alkalommal járt a világűrben. 2013-ban repült utoljára, azóta a megélhetési űrhajósok boldog életét éli: előadásokra tart, könyveket ír, hangsúlyozza az űrutazás fontosságát. Az 58 éves szakember elég aktív Twitteren is, ott osztotta meg a következő fotót:

Space food in the Russian module.

That’s tea with sugar on the right. pic.twitter.com/D1nzAixJdV

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) April 18, 2018