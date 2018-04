A Nagy Duettet: Megyeri Csilla lelazítaná Gergely Róbertet

Kevesebb, mint két hét és indul A Nagy Duett új évada, amiben a “rusnyázó műsorvezető” Megyeri Csilla is szerepel majd Gergely Róbert mellett. A páros már gőzerővel készül az első adásra, még a nagypénteket is lázas gyakorlással töltötték, sőt Végvári Ádámot, a Neoton gitárosát is bevonták a gyakorlásba. Megyeri Csilla azonban így sem tartja magát elég jónak.

Robi maximalista, és mindent bevet, hogy segítsen megtanulni énekelni. Ezért elvitt Ádámhoz, akinek a stúdiójában felvettünk egy dalt, hogy hallja, miben kell segíteni nekem. Szerintem mindenben. A mai TV2-s énekóra után is megyünk hozzá, hogy órát vegyek tőle, de nem bánom, mert nagyon jól érzem magam velük, és csodálatos, hogy ilyen ikonokkal dolgozhatok. Már csak azt kell elérnem, hogy Gergely Robi egy kicsit lazábban vegye ezt az egészet

– mondta a Blikknek Megyeri.

